Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

28.10.2025 10:07 ・ Päivitetty: 28.10.2025 10:07

Aktialle isot rapsut tunnistautumispalvelun viasta

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Aktia Pankki on saanut 865  000 euron seuraamusmaksun tietoturvallisuuden laiminlyönnistä, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ratkaisu johtuu toissa vuonna tapahtuneesta häiriöstä pankin sähköisen tunnistautumisen palvelussa.

Häiriön vuoksi osa Aktian asiakkaista näki toisten asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja tunnistautuessaan pankin verkkopankkitunnuksilla vahvaa tunnistautumista vaativiin ulkopuolisiin palveluihin.

Näitä olivat esimerkiksi eri viranomaispalvelut ja terveydenhuollon palveluntarjoajat.

Myös asiointi toisen asiakkaan nimissä oli ollut mahdollista.

Sen sijaan Aktian verkkopankkiin kirjautumiseen vika ei vaikuttanut.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

7.10.2025 06:33

Valtio-omistaja: Aktia-sotku ei vienyt Solidiumin toimitusjohtajan luottamusta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Tiede ja teknologia
27.10.2025
Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”
Lue lisää

Simo Alastalo

Ulkomaat
27.10.2025
BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
27.10.2025
Arvio: Suomi ei ollut valmis omalaatuiseen ja yliherkkään Helvi Juvoseen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU