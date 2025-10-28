Talous
28.10.2025 10:07 ・ Päivitetty: 28.10.2025 10:07
Aktialle isot rapsut tunnistautumispalvelun viasta
Aktia Pankki on saanut 865 000 euron seuraamusmaksun tietoturvallisuuden laiminlyönnistä, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto.
Ratkaisu johtuu toissa vuonna tapahtuneesta häiriöstä pankin sähköisen tunnistautumisen palvelussa.
Häiriön vuoksi osa Aktian asiakkaista näki toisten asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja tunnistautuessaan pankin verkkopankkitunnuksilla vahvaa tunnistautumista vaativiin ulkopuolisiin palveluihin.
Näitä olivat esimerkiksi eri viranomaispalvelut ja terveydenhuollon palveluntarjoajat.
Myös asiointi toisen asiakkaan nimissä oli ollut mahdollista.
Sen sijaan Aktian verkkopankkiin kirjautumiseen vika ei vaikuttanut.
