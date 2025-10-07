Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

7.10.2025 06:33 ・ Päivitetty: 7.10.2025 06:35

Valtio-omistaja: Aktia-sotku ei vienyt Solidiumin toimitusjohtajan luottamusta

Solidium / Handout
Matts Rosenberg (s. 1977) nimitettiin Solidiumin johtajaksi huhtikuussa.

Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidiumin hallitus on keskustellut toimitusjohtaja Matts Rosenbergin kanssa hänen aiemmista johtajuustavoistaan, Solidium tiedottaa.

Demokraatti

Demokraatti

Solidiumin mukaan Rosenbergillä on yhä valtion omaisuuden hoitoon tarvittava luottamus niin yhtiöltä kuin valtio-omistajaltakin.

Valtion omistajaohjausyksikkö halusi kuulla Rosenbergiä, kun media oli kertonut tämän kesänaikaisesta toiminnasta Aktia-pankin hallituksen tuoreena puheenjohtajana.

Aktia ajautui pahaan johtamis- ja henkilöstökriisiin alkukesällä, ja Rosenbergin on mediassa kerrottu junailleen kyseenalaisin menetelmin omaa tuttuaan Carl Haglundia pankin johtoon.

Haglund menetti pestinsä erikoisissa oloissa jo ennen toimitusjohtajuutensa alkua, ja pankin omistajat panivat syyskuussa myös Rosenbergin vaihtoon. Rosenberg ei ole vieläkään antanut julkisuuteen selkeää kuvaa siitä, mitä pankissa on oikeasti tapahtunut.

NYT VALTIO-OMISTAJA halusi kuulla, miten Rosenberg tuntee valtion yhtiöissään vaatimat ”hyvän hallinnon ja henkilöstöpolitiikan periaatteet” ja miten hän aikoo hoitaa niitä Solidiumissa.

– Solidiumin hallitus on jo aiemmin tänä vuonna toimitusjohtajaa rekrytoidessaan tehnyt perusteellisen arvion Matts Rosenbergin soveltuvuudesta Solidiumin toimitusjohtajan tehtävään. Hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaista, mikä olisi ristiriidassa nimityksen yhteydessä tehdyn arvioinnin kanssa, Solidium kertoo nyt tiedotteessaan.

Myös Rosenberg vakuuttaa tiedotteessa sitoutuneensa yhtiön johtajuusperiaatteisiin.

Solidium kuvaa johtajan kanssa käytyjä keskusteluja rakentaviksi. Rosenberg nimitettiin Solidiumin johtoon huhtikuussa, ja pesti alkoi elokuussa.

Kommentit

