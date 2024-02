AKT:n lakko pysäyttää satamat ja vaikuttaa laajasti bussiliikenteeseen

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT kertoo lakosta, joka vaikuttaa tällä viikolla linja-autoliikenteeseen ja sulkee satamat. Ahtaajat ovat lakossa kolme päivää ja linja-autonkuljettajat ja huoltokorjaamojen henkilökunta kaksi päivää. Demokraatti Demokraatti

Ahtaajat osallistuvat poliittisiin lakkoihin 14.-16.2. ja linja-autonkuljettajat sekä huoltokorjaamojen henkilökunta 14.-15.2. AKT kertoo tiedotteessa, että ahtaajien lakko käytännössä pysäyttää satamien toiminnan. Linja-autonkuljettajien ja huoltokorjaamojen henkilökunnan lakko puolestaan vaikuttaa laajasti bussiliikenteeseen niin paikallisesti kuin kaukoliikennevuoroilla.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lakko on poliittinen työtaistelu, jota ei ole suunnattu työnantajia vastaan, AKT kertoo.

TYÖNSEISAUKSILLA vastustetaan hallituksen merkittäviä ja pitkäkestoisia työelämäheikennyksiä. Työtaisteluilla pyritään AKT:n mukaan viestimään hallitukselle, että työelämäasioista on avattava aidot neuvottelut välittömästi.

AKT:n mukaan hallituksen ratkaisut hyödyttävät ainoastaan työnantajia ja niillä heikennetään työttömyysturvaa, työsuhdeturvaa ja rajoittaa lakko-oikeutta. AKT toteaa, että mikäli hallitus toteuttaa suunnitellut työelämämuutokset, niillä ei kasvateta työllisyyttä, mutta tullaan heikentämään työehtoja pysyvästi.

– Työttömyysturvan heikennykset ovat kovia. Jos 3000 euroa kuukaudessa tienaava jää työttömäksi, työttömyysturvan porrastus pudottaa kahden kuukauden jälkeen ansiosidonnaista 346 euroa kuukaudessa ja kahdeksan kuukauden jälkeen 432 euroa kuukaudessa. Mikäli huollettavana on kolme lasta, putoaa työttömyysturva vielä 285 euroa kuukaudessa nykytasoon nähden. Eikä tässä puhuta vielä asumistuesta mitään, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

AKT:n mukaan hallituksen linjaa vastustetaan, koska sen mukaan toimimalla ihmisten toimeentulo vaikeutuu.

– Ansiosidonnainen romutetaan. Irtisanomiseen riittää asiallinen syy ja on epävarmaa miten pieni teko irtisanomiseen riittää. Sairastuminen maksaa, kun ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton. Määräaikaisuuksia voi tehdä ilman perusteita. Paikallisesta sopimisesta uhkaa tulla paikallista pakottamista, jonka varjolla heikennetään työehtoja ja työehtosopimuksia. Lista heikennyksistä työntekijöille on pitkä, AKT listaa tiedotteessa.