Al-Taee: ”Hajota ja hallitse ei saa olla osa suomalaista politiikkaa”

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee ottaa Facebookissa kantaa perussuomalaisten julkaisemaan ”Suomalaisuusohjelmaan”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän toteaa, että toisen kotimaisen kielen vastustaminen on ankara signaali monille suomalaisille.

– Onko se edes suomalaisuusohjelma silloin jos se sysää osan kansasta sivuun? Moni suomenruotsalainen on kokenut perussuomalaisen politiikan hyökkäyksenä häntä vastaan. On ankaraa viestiä tai vihjailla, että ruotsinkieli- ja ruotsinkieliset eivät olisi osa ”suomalaisuutta”.

Al-Taee muistuttaa, että perinteisesti puolueet katsovat, miten voisivat palvella kaikkia suomalaisia. Hän jatkaa olevan pelottavaa, että politiikan ja populismin nimissä syrjitään yhtä osaa, jotta voitaisiin saada toisen osan kannatus.

– Silloin ei olla koko kansan asialla vaan tiettyjen ihmisten asialla. Ja aina on käynyt niin, että jos sallitaan hyökkäys yhtä kansanosaa kohtaan, on odotettavissa että muutkin voivat joutua vaaraan.

– Konfliktinratkaisussa ja rauhantyössä korostetaan, että se on enemmistön vastuulla turvata vähemmistön hyvinvointi ja elämä. Väitän, että emme ole onnistuneet saamelaisten kanssa emmekä ehkä romanienkaan. Mikä kansanosa tai vähemmistö on seuraava kärsijä tällaisen politiikan seurauksena? Hajota ja hallitse ei saa olla osa suomalaista politiikkaa nyt kun maailma on näin riitainen ja epävakaa.

Perussuomalaisten ”Suomalaisuusohjelman” mukaan ”vuosikymmeniä vallinnut kaksikielisyyden ihanne ja epäreilu ruotsin pakollisuus häiritsee suomenkielisten kielellistä samastumista ja minäkuvaa” ja ”syyllistää suomenkielisiä”.