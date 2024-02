Alexander Stubb: Haluan kabinettiini kokeneen rauhanvälittäjän – arvailu henkilöstä alkoi heti

Seuraavaksi Tasavallan presidentiksi valittu Alexander Stubb kertoo haluavansa kansliaansa sekä rauhanvälittäjän että Naton toimintaan perehtyneen asiantuntijan. Petri Korhonen Demokraatti

Tiedotustilaisuudessaan maanantaina Helsingissä Stubb vastaili median kysymyksiin tulevista linjanvedoistaan.

Tasavallan presidentin kabinetin ja hänen lähimmän avustajakuntansa kokoaminen on Stubbin mukaan alkanut. Kokoonpano on hänen mukaansa “perinteinen”, joskin muutama iso muutos on tulossa.

– Haluan kabinettiin yhden henkilön, jolla on vahva kokemus rauhanvälityksestä, ja yhden jolla on vahva kokemus ja näkemys Natosta, Stubb kertoi.

Stubb ei halunnut vielä nyt kertoa etsimiensä henkilöiden nimiä.

Spekulointi kuitenkin alkaa heti: sanoihan Stubb muun muassa vaali-iltana uskovansa, että hänen vastaehdokkaalleen, rauhanvälittäjänä tunnetulle Pekka Haavistolle (vihr) “löytyy yhä tärkeitä tehtäviä” yhteiskunnasta.

Hän arveli myös kysyttäessä, että kabinettityö ei välttämättä edes Haavistoa kiinnostaisi.

PRESIDENTIN oman kansliapäällikön nimittäminen joutuu protokollan mukaan odottamaan presidentin maaliskuista virkaanastumista, mutta muut tehtävät saadaan Stubbin mukaan jaettua ja julkistettua jo helmikuun aikana.

Käytännössä eniten aikaa vie ehdokkaiden turvallisuusselvitysten tekeminen.

– Pidän tärkeänä sitä, että kabinetissa olisi henkilöitä, joilla olisi läheinen kytkös ulko- ja puolustusministeriöihin, Alexander Stubb kertoi.

Nykyisessä tasavallan presidentin kansliassa työskentelee erilaisissa neuvontatehtävissä adjutantit mukaan lukien vain kymmenkunta ihmistä. Määrää on pidetty etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoidon tuomaan työtaakkaan nähden pienenä.