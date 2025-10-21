Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.10.2025 04:16 ・ Päivitetty: 21.10.2025 04:16

Alexander Stubb saa vieraan: Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri saapuu Suomeen

Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri To Lam aloittaa tänään kaksipäiväisen virallisen vierailun Suomeen. Matkalla on mukana myös hänen puolisonsa Ngo Phuong Ly.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Kahdenvälisissä keskusteluissa ovat esillä Suomen ja Vietnamin kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut ajankohtaiset alueelliset ja kansainväliset kysymykset.

Pääsihteeri tapaa vierailunsa aikana myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikon (kok.). Lisäksi hän osallistuu yritysseminaariin sekä vierailee Aalto-yliopistossa ja Nokian pääkonttorilla.

Vietnamin poliittisessa järjestelmässä kommunistisen puolueen pääsihteeri on maan korkein vallankäyttäjä.

