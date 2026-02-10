Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.2.2026 09:51 ・ Päivitetty: 10.2.2026 10:05

Alkoholin kotiinkuljetusta koskeva laki: nyt tuli perustuslakivaliokunnan kanta

iStock

Hallituksen esitys alkoholilaiksi voidaan säätää perustuslain estämättä, toteaa perustuslakivaliokunta lausunnossaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esityksellä muun muassa annettaisiin Alkolle ja muille alkoholin vähittäismyyjille mahdollisuus toimittaa alkoholia kotiinkuljetuksella.

Lausunto ei ollut yksimielinen. Lausuntoon esittivät eriävän mielipiteen SDP:n kansanedustajat Johannes Koskinen ja Ville Skinnari, jotka katsovat, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos ehdotusta muutetaan niin, että 17 §:n mukaisia tilavuusprosentteja koskevia rajoja sovelletaan myös alkoholijuomien rajat ylittävään etämyyntiin.

Kaksikon mukaan väkevien alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin ja kotiin toimituksen salliminen hallituksen esityksen mukaisesti aiheuttaisi väestön terveydelle ja erityisesti riskiryhmille vakavia haittoja.

VALIOKUNNAN puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) sanoi STT:lle, että valiokunta oli arvioinut asiaa erityisesti perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen ja elinkeinovapauden kannalta.

- Elinkeinonvapauden kannalta oleellista on, että esityksellä tosiasiassa vapautetaan alkoholielinkeinoon kohdistuvaa sääntelyä. Esitys ei näin ollen ole ongelmallinen elinkeinonvapauden kannalta. Esitys ei myöskään muodostu yhdenvertaisuussäännöksen vastaisesti ottaen huomioon lainsäätäjän laajan harkintavallan edistää kulloistakin yhteiskuntakehitystä, hän kirjoitti viestissään.

Valiokunta totesi, että yhdenvertaisuussäännöksen ja myös elinkeinonvapauden kannalta perustellumpi olisi ratkaisu, jossa etämyyntiä harjoittavia toimijoita ja kotimaan vähittäismyyjiä kohdeltaisiin samoin.

- Mutta kuten todettua, perustuslaki ei tätä edellytä, Vestman lisäsi.

Esityksen myötä vähittäismyynnistä voisi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5-prosenttisia muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia.

Samalla pyritään selkeyttämään myös maan rajat ylittävää etämyyntiä. Ulkomailta tilaaminen on nytkin sallittua, mutta jatkossa olisi yksiselitteisesti oikeus ostaa etämyynnistä kaiken vahvuisia alkoholijuomia muista EU-maista.

Esityksestä tekee seuraavaksi mietinnön sosiaali- ja terveysvaliokunta. Asiasta päätetään lopulta eduskunnan täysistunnossa.

