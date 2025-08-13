Talous
Alkoholittomien oluiden kysynnässä hurja nousu kesällä
Alko kertoo kokonaismyyntinsä laskeneen heinäkuussa vuodentakaisesta, mutta alkoholittomien juomien myynti kuohahti ylöspäin yli 65 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Keskiviikkona julkaistujen tilastojen mukaan alkoholillisten viinien myyntilitramäärät laskivat heinäkuussa viisi ja väkevien 8,2 prosenttia.
Panimotuotteita eli oluita ja siidereitä meni viidenneksen enemmän kuin edelliskesänä.
Suurin myyntiharppaus nähtiin alkoholittomissa juomissa, etenkin nollaprosenttisissa oluissa. Alkon tiedotteen mukaan myös holiton kuohuviini kelpasi keskikesällä ostajille.
