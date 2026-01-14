Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

14.1.2026 08:55 ・ Päivitetty: 14.1.2026 08:55

Alkon ovi kävi viime vuonna aiempaa vähemmän – myynti putosi liki kahdeksan prosenttia

LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN
Alkon myynti notkahti viime vuonna. Kuvassa Suomen pienin Alko Helsingin Vanhassa kauppahallissa.

Alkon kokonaismyynti laski viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia, Alko kertoo tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alkosta ostettiin viime vuonna 65,6 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 7,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Viinien myyntilitrat laskivat viime vuonna 10,3 prosenttia ja väkevien 8,9 prosenttia.

Panimotuotteiden myynti nousi samaan aikaan 5,9 prosenttia ja alkoholittomien juomien myynti 38,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2024.

Alkon mukaan kokonaismyynnin lasku heijastaa muuttunutta markkinatilannetta sekä kuluttajakäyttäytymisen muutosta, kun suomalaiset suosivat yhä useammin matalampaa alkoholipitoisuutta tai alkoholittomia vaihtoehtoja.

Liiketoimintajohtaja Kari Pennasen mukaan myös kesällä 2024 voimaan tullut alkoholilain uudistus vaikutti Alkon viime vuoden myyntilukuihin, kun ruokakaupoissa voitiin alkaa myydä entistä vahvempia alkoholijuomia. Lisäksi veronkorotukset ja suomalaisten ostovoiman kehitys heijastuivat Pennasen mukaan kulutukseen.

PENNASEN mukaan alkoholin kokonaiskulutuksen tasosta Suomessa ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa, kun ulkomaisten alkoholiostojen mittaustapaa on muutettu.

- Arvioiden mukaan matkustajatuonnin ja ulkomailta tehtyjen verkko-ostojen osuus on selvästi korkeampi kuin aiemmin arvioitiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan nämä kanavat muodostavat jo lähes neljänneksen koko alkoholinkulutuksesta, Pennanen sanoo tiedotteessa.

