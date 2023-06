Alkon varallisuus kiinnostuksen kohteena Säätytalolla

Hallitusneuvotteluissa on pohdittu valtion omistajaohjauksen edelleen keskittämistä valtioneuvoston kansliaan sekä valtion omistamien yhtiöiden omistusosuuksia.

Asia ilmenee valtioneuvoston kansliasta Demokraatin tietopyynnöllä saamista hallitusneuvotteluaineistosta.

Valtion yhtiöomistuksia on paitsi valtioneuvoston kansliassa myös tietyissä ministeriöissä.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston hallitusohjelmatavoitteiden mukaan valtion yhtiöomistusten edelleen keskittäminen valtioneuvoston kanslialle toteutettaisiin valittujen yhtiöiden osalta välittömästi ja lisäkeskittämistarvetta tarkasteltaisiin hallituskauden aikana. Samalla arvioitaisiin valtion omistusosuuksia yhtiöissä. Tavoitteeksi mainitaan muun muassa omistajaohjauksen tehostaminen.

OMISTAJAOHJAUSOSASTO on kertonut hallitusneuvotteluihin myös, että se on identifioinut muiden ministeriöiden yhtiöissä tapauksia, joissa tase on ”perusteettoman vahva, kassavarat ylisuuret ja siten omistajalle palautettavaa pääomaa olisi irrotettavissa ilman, että yhtiön erityistehtävä tai taloudellinen tila vaarantuvat”.