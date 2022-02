Alueellisia koronarajoituksia puretaan – virusta liikkeellä yhä paljon

Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoitukset päättyvät, Etelä-Pohjanmaalla kevenevät Demokraatti.fi/STT

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen koronarajoitukset kumotaan perjantaista lähtien, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiedotteessaan.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin arvion mukaan sairaalakuormituksen näkökulmasta epidemiatilanne on jatkanut tasaantumistaan alueella, vaikka virusta on yhä liikkeellä erittäin paljon. Voimassa olleista rajoituksista ei kuitenkaan arvioida enää olevan hyötyä epidemian leviämisen hillitsemisessä.

Länsi- ja Sisä-Suomen avi kertoo, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa oleva kokoontumisrajoitus päättyy suunnitellusti perjantaina.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että sairaanhoitopiirin alueella voidaan jälleen järjestää kaikenlaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ei myöskään jatka yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoittamista Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueella. Kokoontumisrajoitukset sisätiloissa päättyvät alueella sunnuntaina.

Itä-Suomen avi oli kumonnut kokoontumisrajoitukset jo maanantaina Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla.

Etelä-Pohjanmaalla kokoontumisrajoitukset puolestaan jatkuvat kevennettyinä lauantaista eteenpäin helmikuun loppuun asti. Länsi- ja Sisä-Suomen avin päätöksen mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan järjestää sisätiloissa yleisötilaisuuksia, joissa osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on 75 prosenttia käytettävissä olevista istumapaikoista.

Myös Keskipohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella yleisötilaisuuksia voidaan järjestää sisätiloissa vain, jos osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on 75 prosenttia käytettävissä olevista istumapaikoista. Länsi- ja Sisä-Suomen avin päätöksen mukaan tämä päätös on voimassa helmikuun 25. päivään saakka.

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus on voimassa helmikuun loppuun saakka. Rajoitukset eivät koske Reisjärven kuntaa.