Aluevaaleihin ihminen edellä

Kävin itseni kanssa painia aluevaaliehdokkaaksi lähtemisestä. Punnitsin, jaksanko kuntavaalien perään vetää kampanjan läpi, varsinkin kun samaan aikaan on tulossa myös ammattiliittoni edustajistovaalit. Pohdin asiaa oman jaksamisen kantilta kirjaten reilusti plussat ja miinukset esiin ja tein päätöksen niiden perusteella. Kim Lindström JHL:n pääluottamusmies, Lapua

Koen asian niin tärkeäksi, että on lähes velvollisuus olla mukana. Pääsen läpi tai en, saan esille mielipiteitäni, sillä olen oikeasti huolissani erityisesti sotehenkilöstön jaksamisesta. Työni kautta liikun paljon terveyskeskuksessa, vanhustenpalvelukodeissa, tapaan kotihoidon työntekijöitä ja olen jutellut myös perheiden tarpeista kiireisessä arjessa. Minulla on vahva kuva siitä missä mennään ja minkälaisissa vaikeuksissa henkilöstö painii päivittäin.

Arki sotealan töissä on raadollista. Mitoitukset eivät riitä, hoitajilla on jatkuva kiire, syödään jos keretään, otetaan vastaan asiakkaiden raapimisia, haukkuja, puremisia ja jopa lyöntejä. Nämä katsotaan usein työhön kuuluvaksi, eikä henkilökunta nosta näistä sen enempää mekkalaa. Mikä muu ammattiryhmä vastaanottaisi samaa? Johtamisessa olisi monessa paikassa parantamisen varaa, mutta heidänkin kätensä on usein sidottu jo ennalta alimitoitettuihin budjetteihin.

Miksi puhun sotehenkilöstöstä enkä ihmisistä, jotka tulevat hoidettavaksi? Hyvinvoiva hoitaja hoitaa varmasti asiakkaansa paremmin kuin pahaa oloa ja riittämättömyyden tunnetta kokeva hoitaja. Nyt hallitus nosti henkilöstömitoitusta ja mikä tärkeintä hoitajat tekevät hoitotyötä, eikä heidän aikansa mene kaikkeen muuhun. Näin saamme nimenomaan nopeasti käsiä itse hoitotyöhön. Ala tosiaan on matalapalkka-alaa työn kuormaan ja sen vastuullisuuteen nähden.

Palkka ei kuitenkaan ole työtätekevän ainoa motiivi. Uskon vahvasti, että jos meillä on hoitajille antaa aikaa ja normaalit tauot, tulee heille tunne että heillä on mahdollisuus tehdä työnsä vastuullisesti ja hyvin.

Vierastan ajatusta, että ihmisten asioista valittaisiin päättämään pelkästään heitä, joilla ei ole tuntemusta alan kentän työskentelystä. Tärkeintä lienee, että tuntee alaa ja tietää ne haasteet, joita arjessa alalla kohdataan. Eikä sovi unohtaa ehdokkaita, joilla on sotepalvelujen käyttäjänä kertynyttä asiantuntemusta. Tämän vuoksi haluan olla mukana vaikuttamassa tulevassa alueorganisaatiossa.

Ihmisen tulee päästä nopeasti hoitoon. Jonkun on otettava järjestelmässä koppi ja ohjattava oikealle taholle ilman välitasoja, näin pääsemme parhaimpaan tulokseen ja ihminen saa sen avun mitä tarvitsee. Kun meillä vielä on hyvin jaksavat ammattilaiset vastaanottamassa asiakkaita, uskon sen olevan ihmisen etu ja ihmisiähän me kaikki olemme.

Kirjoittaja on JHL:n pääluottamusmies ja puolueosaston puheenjohtaja Lapualta.