Ammattikorkeakoulujen työriita jumittaa yhä – taas tuli uusi lakkovaroitus

OAJ ja YTN ovat antaneet tänään Turun ammattikorkeakoulua koskevan lakkovaroituksen tiistaille 28. huhtikuuta. Lakoilla pyritään vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen syntymistä.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja useita liittoja edustava neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelevat työehtosopimuksesta työnantajaa edustavan Sivistan kanssa. Työriitaa ratkotaan valtakunnansovittelijan johdolla seuraavan kerran keskiviikkona.

Turun ammattikorkeakoulua koskeva uusi lakkovaroitus on kokonaisuudessaan yhdeksäs, jonka OAJ on antanut ammattikorkeakouluille. Jos sopua ei sitä ennen löydy, toteutuu OAJ:n aiemmin ilmoittamista lakoista tällä viikolla Turun ammattikorkeakoulun lakko tiistaina ja Savonia-ammattikorkeakoulussa keskiviikkona. Ensi viikolla lakot jatkuvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa (21.4.) ja LAB-ammattikorkeakoulussa (22.4.).

YTN on antanut nyt yhteensä neljä lakkovaroitusta Savoniaan, Xamkiin, LAB-ammattikorkeakouluun ja Turkuun (28.4.).

OAJ:N järjestöpäällikkö Kaj Raiskio sanoo tiedotteessa, ettei työtaistelu kohdistu juuri omaa ammattikorkeakoulua tai työnantajaa vastaan, vaan sillä on laajempi merkitys.

– Tässä taistellaan paremmista työehdoista koko sektorille. On meidän kaikkien yhteinen etu, että saamme tulevaisuudessakin ammattikorkeakouluihin töihin eri alojen huippuosaajia. Siitä hyötyvät niin opiskelijat, elinkeinoelämä kuin koko yhteiskunta. Tämän voi varmistaa oikeudenmukaisella palkkauksella ja reiluilla työehdoilla.