Ammattiliitto huolissaan: Uupumus iskee opiskelijoihin jo ennen työelämää

Yli viidesosa ammattiliitto Loimun alojen opiskelijoista on keskeyttänyt opintonsa tai jäänyt sairauslomalle jaksamishaasteiden vuoksi, liiton opiskelijatutkimuksesta selviää. Demokraatti Demokraatti

Tulokset kielivät liiton mukaan laajasta ja kasvavasta ongelmasta: opiskelijoiden uupumus alkaa jo ennen työelämään siirtymistä.

Loimun tutkimukseen vastasi 1 068 luonnon-, ympäristö-, metsätieteiden sekä ruoka-alan korkeakouluopiskelijaa.

Opiskelijoiden toimeentulon kiristyminen näkyy Loimun selvityksessä. Vastaajista 60 prosenttia työskenteli opintojen ohella lukuvuonna 2024-2025. Heistä 43 prosenttia kertoi, että työnteon ensisijainen syy on sen välttämättämyys toimeentulon vuoksi. Näin vastanneiden osuus on kasvanut 8 prosenttiyksikköä vuoden 2023 tutkimukseen verrattuna.

Loimun tutkimuksessa 43 prosenttia vastaajista koki olevansa jatkuvasti kuormittunut tai uupunut.

Ammattiliiton mukaan opiskelijoiden jaksamishaasteisiin pitäisi puuttua vähentämällä taloudellista painetta tehdä töitä opintojen ohella. Tämä onnistuisi parhaiten parantamalla opintotuen riittävyyttä.

Loimu on akavalainen ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät ruoan tuotannossa, ympäristön tutkimuksessa ja -suojelussa, lääke- ja muun kemianteollisuuden yrityksissä, metsäteollisuudessa sekä metsä-, bio- ja maatalouden aloilla. Heitä työskentelee myös tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

AKAVAN koulutuspolitiikan päällikkö Miika Sahamies muistuttaa tiedotteessa, että opintojen keskeyttäminen jaksamishaasteiden myötä aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia menetettyinä verotuloina, viivästyneenä työmarkkinoille siirtymisenä sekä lisääntyneinä sosiaali- ja terveysmenoina.

– Korkeakouluopintojen keskeyttämisellä on yksilön lisäksi aina myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Keskeyttämisen yhteiskunnalliset kustannukset syntyvät monen eri mekanismin välityksellä, esimerkiksi tutkinnon suorittamiseen liittyvän veropotentiaalin kautta, hän sanoo.

– Investoinnit opiskelijoiden taloudelliseen pärjäämiseen ja hyvinvointiin vähentäisivät keskeyttämistä ja nopeuttaisivat valmistumista. Ennaltaehkäisyn kustannukset olisivat todennäköisesti huomattavasti edullisemmat kuin jaksamishaasteiden takia koulutuspolun katkeamisesta aiheutuvat pitkän aikavälin kustannukset, hän arvioi.

Valmistumisen kynnyksellä opiskelijoiden jaksaminen ja tulevaisuuden näkymät kietoutuvat tiiviisti yhteen.

– Opiskeluajan jaksamishaasteet ja työelämän epävarmuuden korostuminen voivat kasvattaa valmistumassa olevien uupumisriskiä. Valmistumisen ainutkertainen hetki ei tällä hetkellä näyttäydy kaikille positiivisena uuden alkuna, mitä se parhaimmillaan on, Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen sanoo tiedotteessa.