Amnesty: Harkovassa satoja siviilejä on kuollut summittaisissa pommituksissa

Venäjän joukot ovat käyttäneet toistuvasti kiellettyjä rypälepommeja Ukrainan Harkovassa, ilmoittaa Amnesty International. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön tutkimuksen mukaan satoja siviilejä on kuollut Harkovassa venäläisjoukkojen summittaisissa pommituksissa, joissa on käytetty kiellettyjä rypälepommeja ja epätarkkoja raketteja.

Venäjä ei ole allekirjoittanut rypälepommeja tai jalkaväkimiinoja koskevia yleissopimuksia. Amnesty kuitenkin muistuttaa, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää mielivaltaiset hyökkäykset ja summittaisten aseiden käytön.

Venäjä alkoi pommittaa 1,5 miljoonan asukkaan Harkovaa hyökkäyssodan alussa helmikuussa. Ukrainan hallussa olevan Harkovan tilanne on nyt rauhallisempi.

Viimeinen silta Sjevjerodonetskiin yhä käyttökunnossa, mutta ylittäminen erittäin vaarallista

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi myöhään sunnuntai-iltana viestisovellus Telegramissa Sjevjerodonetskin viimeisen sillan olevan yhä käyttökunnossa, mutta vanhaa siltaa ei voi ylittää kuin jalan ja se on ollut koko päivän Venäjän tykistön raskaan tulituksen kohteena. Silta on viimeinen yhteys vastarannalla olevaan Lysytshanskin kaupunkiin, joka on yhä ukrainalaisten hallussa.

Vanha silta on huonossa kunnossa, ja kuorma-autot eivät voi Haidain mukaan ylittää sitä.

Paremmassa kunnossa ollut Proletarsky-silta katkesi aiemmin viikonloppuna.

Haidain mukaan Sjevjerodonetskissa olevia siviileitä ei voi evakuoida sillan ylitse, koska se on liian vaarallista. Hän näkee Venäjän antamat turvatakuut ainoana mahdollisuutena järjestelmälliselle evakuoinnille kaupungista.

Mikäli viimeinen silta kaupunkiin katkeaa, jäävät ukrainalaiset siellä saarroksiin Haidain mukaan.

Kuvernööri lisäsi myös Lysytshanskin olevan raskaan tulituksen kohteena ja kuusivuotiaan lapsen saaneen surmansa kaupungissa sunnuntaina.

Kemian tehtaan tulipalo hallinnassa?

Lauantaina kerrottiin Sjeverjodonetskissa sijaitsevan Azotin kemiantehtaan olevan tulessa ja tehtaasta vuotaneen tuhansia litroja öljyjä Venäjän moukaroitua tehdasta tykistötulella.

Tehtaan alla olevissa pommisuojissa on Haidain mukaan nyt piilottelemassa noin 500 siviiliä, joista 40 on lapsia.

Päivällä alueelta tulleissa kuvissa näkyy tehtaan suunnalta edelleen nousevan savua, mutta keskipäivällä alueen yli mennyt Nasan infrapuna-satelliitti ei näyttänyt tehtaan kohdalla enää poikkeuksellisia kuumia pisteitä toisin kuin eilisiltana.

Sjevjerodonetskissa taistelee Ukrainan puolella myös länsimaalaisia vapaaehtoisia. Britannian ulkoministeriö vahvisti sunnuntaina päivällä Britannian armeijan entisen sotilaan kaatuneen puolustaessaan kaupunkia.