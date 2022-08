Amnesty: Ukraina toiminut siviileitä vaarantavalla tavalla

Ukrainan joukot ovat vaarantaneet siviilien turvallisuuden perustamalla sotilastukikohtia asutusalueille, mukaan lukien kouluihin ja sairaaloihin, sanoi kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaaloiden käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin on selvä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus, Amnesty sanoo.

Lisäksi Ukraina on Amnestyn mukaan tehnyt iskuja asutetuilta siviilialueilta.

Ihmisoikeusjärjestön keräämän todistusaineiston mukaan Ukraina on toiminut siviilejä vaarantavalla tavalla melkein parissakymmenessä kaupungissa ja kylässä.

Amnestyn mukaan myös Ukrainan tulee noudattaa kansainvälistä oikeutta ja suojella siviilejä.

- Olemme dokumentoineet, kuinka ukrainalaiset joukot kaavamaisesti vaarantavat siviilit ja rikkovat sodankäynnin sääntöjä toimimalla asutuilla alueilla, sanoi Amnestyn pääsihteeri Agnès Callamard tiedotteessa.

- Puolustuskannalla oleminen ei vapauta Ukrainan armeijaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisesta, hän lisäsi.

Amnesty kuitenkin totesi, että Ukrainan rikkomukset ”eivät oikeuta Venäjän summittaisia hyökkäyksiä, jotka ovat surmanneet ja haavoittaneet lukemattomia siviilejä”.

Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuun lopulla. Hyökkäyksen alun jälkeen Ukrainassa on kuollut yli 5 000 siviiliä YK:n ihmisoikeusviraston mukaan.

Kahdeksan kuoli bussipysäkki-iskussa Toretskissa

Kahdeksan ihmistä on kuollut ja neljä haavoittunut tänään Venäjän iskussa bussipysäkille Toretskin kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoo Donetskin alueen hallinnon johtaja Pavlo Kyrylenko.

- Alustavien tietojen mukaan siellä oli tykistötulta. He osuivat joukkoliikenteen pysäkille, jossa oli tuolloin ihmisjoukko, Kyrylenko kirjoittaa Telegram-viestissään.

Kyrylenkon mukaan haavoittuneiden joukossa oli kolme lasta.

Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Mykolajivin pormestarin mukaan iskut olivat vaurioittaneet asuinrakennuksia kahdessa kaupunginosassa.

Painopiste siirtynyt etelään

Ukrainan sodassa painopiste on viime aikoina siirtynyt Etelä-Ukrainaan, jossa maan asevoimat ovat valmistelleet jo pitkään vastahyökkäystä.

Etelä-Ukrainan alueella sijaitsee myös Venäjän valtaama Hersonin kaupunki. Se on ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjän joukot ovat onnistuneet valtaamaan itselleen sitten hyökkäyksen alun helmikuussa 2022.

Sodan merkittävimpänä kehityskulkuna viime aikoina voikin pitää sitä, että Ukraina on onnistunut käynnistämään vastahyökkäyksen Etelä-Ukrainassa, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila STT:lle.

- Ukraina on salannut hyvin operaationsa, joten tarkkoja tietoja on vaikea saada. Paikallistason menestystä vaikuttaa kuitenkin olleen. Ja operaatio on yhä kesken.

- Mutta jos hyökkäys etenee ja kyliä vallataan, niin kyllä se hyvältä vaikuttaa hyökkäyksen etenemisen kannalta, hän lisää.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Ukrainan hyökkäys vaikuttaa olleen jossain määrin onnistunut, ja Ukraina on kertonut saaneensa vallattua takaisin kymmeniä kyliä.

Sotahistorioitsija ja Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä Emil Kastehelmi kuitenkin sanoo, että tilanne ei vaikuta vielä mahdottoman hyvältä Ukrainalle, sillä kunnon vastahyökkäystä ole vielä saatu aikaan

- Ukrainan kertoma määrä tarkoittaa kaikkia niitä kyliä, jotka se on koko sodan aikana onnistunut valtaamaan takaisin. Rintama ei ole käytännössä liikkunut viime viikkoina mihinkään, eikä näytä siltä, että Ukraina olisi mitenkään erityisen tehokkaasti etenemässä.

Kastehelmi suhtautuu kriittisesti väitteisiin, joiden mukaan Herson olisi vapautettu elokuun loppuun mennessä.

- Se riippuu tosin myös siitä, tarkoitetaanko tällä Hersonin kaupunkia, koko Dnipro-joen alueen yläpuolista osaa vai koko Hersonin aluetta, joka jatkuu Krimille saakka.

- Luulen, että sillä tarkoitetaan joen yläpuolista osaa. Suhtaudun silti kriittisesti siihen, että alueen takaisinvaltaus tapahtuisi kuukauden sisällä. Ukrainalaisten pitäisi edetä aika monta kilometriä päivässä, että tavoite toteutuisi, hän lisää.

Venäjä etenee idässä hitaasti

Maan itäosan taistelut ovat jossain määrin seisoneet. Heinäkuun alussa Venäjä valtasi Luhanskin alueen, mutta nyt hyökkäys on käytännössä pysähtynyt, Mattila sanoo. Venäläiset vaikuttivat alkaneen vaihtaa tilalle tuoreempia joukkoja ja kalustoa, mikä on tauottanut taisteluita.

- Mutta missään nimessä en usko, että venäläisten hyökkäysvoima on alueella loppunut, Mattila sanoo.

Myös Kastehelmi sanoo, että idässä Venäjä on jatkanut hidasta etenemistä. Hänenkin arvionsa mukaan itä säilynee sodan painopisteenä.

- Luhanskin kaatumisen jälkeen oli muutaman viikon tauko, jonka jälkeen rintama ei edennyt juuri mihinkään suuntaan, hän sanoo.

Sen sijaan Koillis-Donetskissa Bahmutin kaupungin suunnalla Venäjä on onnistunut viimeisen puolentoista viikon aikana etenemään.

- Vaikuttaa siltä, että kaupunki on pian etulinjakaupunki, hän sanoo.

Voimasuhteet sodassa edelleen varsin tasaiset, eikä loppua siksi näy

Tilanne sotakentällä on kuitenkin yhä varsin tasainen. Venäjä on onnistunut jatkamaan hyökkäystä. Kuitenkaan myöskään Ukrainan puolustus ei ole romahtanut, ja sen joukot ovat kyenneet jopa vastahyökkäyksiin.

- Voimasuhteet ovat aika tasan. Jos katsoo jatkoa eteenpäin, niin nopeasta sodan loppumisesta ei ole nähtävissä merkkejä, Mattila tiivistää.