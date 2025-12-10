Ampumaradoille ja maanpuolustukseen virtasi joululahjarahaa

Valtiovarainvaliokunta on päättänyt esityksestään eduskunnan niin sanotuiksi joululahjarahoiksi. Valiokunta on lisännyt ensi vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään menoja kaikkiaan 40 miljoonalla eurolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiedotteen mukaan lisämenot kohdistuvat muun muassa liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen, maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuden vahvistamiseen sekä kulttuurin ja ulkoilun edistämiseen. Joululahjarahoja ei enää listata erikseen, vaan ne on ainoastaan sisällytetty valiokunnan mietintöön.

Monet hallituspuolueiden kansanedustajat ovat tiedottaneet omalle äänestäjäkunnalleen tärkeistä joululahjarahojen kohteista.

Perussuomalaisten Jari Ronkainen nosti esiin muun muassa 1,4 miljoonan euron lisärahoituksen reserviläistoimintaan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle.

Puoluetoverinsa Jenna Simula kehui, miten rahoitusta on saamassa myös 15 ampumarataa, joille jaetaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

KOKOOMUKSEN Sari Sarkomaa iloitsi, että valiokunta on lisäämässä 400 000 euroa kansallisen laaturekisteritoiminnan kehittämiseen. Mietintöön kirjattiin, että laaturekisterit ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon laadunseurantaa. 500 000 euroa on tulossa sairaanhoitajien kliinisen erikoistumiskoulutuksen pilotin jatkamiseksi.

RKP:n Otto Andersson ja Henrik Wickström kertoivat, että määrärahoja suuntautuu myös ruotsinkielisille kulttuurijärjestöille Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Helsingissä ja Uudellamaalla. 25 000 euron määräraha on tulossa selvitykseen, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia ja tarpeita tarjota ruotsinkielistä korkeakoulutusta Länsi-Uudenmaan alueella.

Kristillisdemokraattien Peter Östman kiitteli KD-lehdessä sitä, että lahjarahaa kohdennettiin monille kristillisille järjestöille, yhdistyksille sekä opistoille.

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys sai 150 000 euroa, Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitolle herui 200 000 ja Raamattuopistollekin 80 000 euroa.

Turun kaupunki tiedotti olevansa tyytyväinen 250 000 euron määrärahasta Helsinki–Turku–Tukholma-yhteydestä tehtävälle selvitykselle.

Joululahjarahoista päättää lopullisesti eduskunta ensi viikolla.