10.12.2025 14:50 ・ Päivitetty: 10.12.2025 14:59

Metsästyslaki kuumentaa yhä tunteita: ”Tehdään lakia sen pohjalta, mitä jonkun serkku on kokenut”

iStock
Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen suden metsästys on sallittua heti, karhun kohdalla vaaditaan erillinen asetus ministeriöstä.

Keskustelu metsästyslain muutosesityksestä jatkui kiivaana eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona. SDP kannattaa esitystä, mutta vastustaa karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen lisäämistä siihen.

Demokraatti

Demokraatti

Piritta Rantanen kertasi SDP:n kannattavan hallituksen lakiesitystä, mutta muistutti myös sen valmistelun epäselvyyksistä, asiantuntijakuulemisten sivuuttamisesta ja viime hetken lisäyksistä, joilla niin sanottuun susilakiin ympättiin myös karhun ja ilveksen kiintiömetsästys.

Demariedustajien maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa esitetään, että alkuperäinen lakiesitys hyväksytään muuttumattomana ja hallitus valmistelee karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen erillisenä esityksenä hyvän lainvalmistelun sääntöjen mukaisesti riittävine kuulemisaikoineen.

– Eduskunnan ja kansalaisten on voitava luottaa siihen, että lakiesitykset valmistellaan valiokunnissa huolellisesti, riittävän ajan kanssa ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Nyt näin ei selkeästi ole tapahtunut, ja siksi kannatamme alkuperäistä esitystä ilman siihen tehtyjä muutoksia, Rantanen sanoi salissa.

SDP:stä Timo Suhonen ja Saku Nikkanen puolustivat puheenvuoroissaan hallituksen esitystä vedoten susikannan kasvuun, siitä aiheutuneisiin tuotanto- ja kotieläinvahinkoihin ja susien vähentyneeseen ihmisarkuuteen.

MUUTENKIN rintamalinjat olivat ennallaan. Etenkin vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat ryöpyttivät esitystä olan takaa perussuomalaisten, kokoomuslaisten ja myös keskustalaisten puolustaessa sitä.

– On aika ennenkuulumatonta, että lakiesityksiä tehdään siltä pohjalta, mitä jonkun serkku on jossain kokenut ja sivuutetaan asiantuntijatieto, kuulemiset, faktat ja oikeusvaltioperiaatteet, sivalsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.).

Honkasalon ja toisen valiokuntajäsenen, ex-ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan esityksen käsittely on ollut poikkeuksellisen vakava poikkeama eduskunnan perinteistä ja lainvalmistelun perusperiaatteista.

– On täysin selvää, että tämä esitys on sekä luontovihamielinen että tieteenvastainen. Valiokuntakäsittelyn hutilointi on johtanut tilanteeseen, jossa edes hallituspuolueet itse eivät tienneet, mitä lakimuutokset tulevat käytännössä tarkoittamaan. Tämä on farssi, jolla on surullinen loppu, Honkasalo kommentoi tiedotteessaan.

 

