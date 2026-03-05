Analyysi: Nuoret eivät ole jäämässä pysyvään tulokuoppaan – Varallisuuden kehitys epävarmaa

Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren mukaan nykyinen nuori sukupolvi ei näytä jäävän pysyvästi jälkeen vanhemmista elinkaaren tulokehityksessä. Varallisuuden kehitys on epävarmempaa, ja analyysin selkein pitkän aikavälin huolenaihe liittyy koulutustason laskuun.