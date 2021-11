ANC:n kannatus romahti Etelä-Afrikan paikallisvaaleissa

Etelä-Afrikkaa koko sen demokratian ajan hallinneen ANC-puolueen kannatus vaaleissa putosi ensimmäistä kertaa alle 50 prosentin maan paikallisvaaleissa. Niissä ANC:n kannatus putosi 46 prosenttiin viiden vuoden takaisesta 54 prosentista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaalit käytiin maanantaina, mutta ääntenlaskenta valmistui vasta torstaina.

ANC menetti kannatustaan etenkin suurissa kaupungeissa, kun taas pikkukaupungeissa se piti pintansa.

Tulokset ennakoivat ANC:lle vaikeita parlamenttivaaleja vuodelle 2024. ANC:n kannatus on laskenut jyrkästi jo 15 vuoden ajan. Työttömyys on pysynyt korkeana, ja korruption ja väärinkäytösten vuoksi edes sähkönjakeluun ei ole luottamista. Koska ANC on pitänyt pitkään valtaa yksin, se ei voi syyttää ongelmista ketään muuta.