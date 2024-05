Andersson: EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus on laitettava jäihin

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii, että EU reagoi Israelin suunnitelmiin tehdä maahyökkäys Rafahiin. Hän vaatii, että EU asettaa talouspakotteita Israelille ja jäädyttää EU:n ja Israelin välisen vapaakauppasopimuksen. Demokraatti Demokraatti

– EU on tähän asti ollut heikko ja hajanainen suhteessa Gazaan, eikä ole reagoinut lähimainkaan riittävästi Israelin tekemiin sotarikoksiin, Andersson sanoo tiedotteessa.

Andesson muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien YK ja Yhdysvallat, on useampaan otteeseen varoittanut Israelia toteuttamasta laajaa maahyökkäystä Rafahiin, jonne suuri osa palestiinalaisista on Gazassa paennut.

Andersson nostaa esiin, Israelin asevoimat on ottanut haltuunsa Rafahin rajanylityspisteen Gazan puolella. YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA kertoi tänään, etteivät Israelin viranomaiset eivät päästä YK:n avustuskuljetuksia Rafahin rajanylityspaikan kautta Gazaan.

– Kansainvälisen yhteisön ja EU:n on nyt reagoitava voimakkaammin, kun Israel osoittaa piittaamattomuutensa Rafahin laajamittaisen maaoperaation humanitaarisista seurauksista. Taloudellisen yhteistyön katkaiseminen ja talouspakotteiden asettaminen olisi keskeinen keino viestiä, että Israelin hallituksen kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet ovat tuomittavia, Andersson sanoo.

Andersson muistuttaa, että EU:n ja Israelin välinen assosiaatio- eli vapaakauppasopimus on EU:n ja Israelin välisistä sopimuksista tärkein. Se antaa Israelille merkittäviä etuja, kuten vapautuksen tulleista, ja mahdollistaa Israelin osallistumisen useisiin EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin. Hän huomauttaa, että tämä sopimus perustuu kuitenkin ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, ja niitä Israel rikkoo sekä Gazassa että Länsirannalla.

– Meidän velvollisuutemme on suojella Gazan siviilejä ja lopettaa Gazan sota. EU:n on jo aika käyttää sitä taloudellista valtaa, jota sillä on suhteessa Israeliin ja noudattaa omia ihmisoikeuskriteerejään, Andersson vaatii.