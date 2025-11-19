Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.11.2025 10:33 ・ Päivitetty: 19.11.2025 10:33

Animalia: miljoonia broilereita haaskataan Suomessa näistä syistä

Suomalaisissa teurastamoissa hylättiin viime vuonna lähes neljä miljoonaa broileria sairauksien takia, kertoo eläinoikeusjärjestö Animalia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Teurastamoiden hylkäämillä broilereilla oli muun muassa erilaisia ihotulehduksia ja murtumia. Animalian mukaan yleisiä hylkäyssyitä olivat lisäksi muun muassa vesipöhö ja ruumiinontelon muutokset.

Animalia kertoo, että Ruokavirastolta saatujen tietojen mukaan viime vuonna tehdyissä lihantarkastuksissa hylättiin 3,75 miljoonaa lihabroileria ja 160  000 broileriemoa eli yhteensä noin 3,9 miljoonaa lintua.

Kaikkiaan Ruokaviraston tilastojen mukaan viime vuoden aikana teurastamoille tuotiin lähes 82 miljoonaa broileria ja niiden emoa.

