”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät eivät SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan voi painaa villaisella sosiaalisessa mediassa ”silmiään venytelleiden” kansanedustajien käytöstä. Simo Alastalo Demokraatti

Tuppuraisen mukaan mahdolliset rangaistukset ovat eduskuntaryhmien sisäinen asia mutta pääministeri Petteri Orpon (kok.) tämänpäiväisten lausuntojen valossa sanktioita on lupa odottaa.

Orpo kutsui kutsui perussuomalaisten kansanedustajien toimintaa maanantain täysistunnossa isänmaalle vahingolliseksi. Hän piti ilmeilyä typeränä ja ajattelemattomana ”naamanvääntelynä” ja toisti, että asiaa tullaan käsittelemään aiemmin sovitun mukaisesti hallituspuolueiden eduskuntaryhmien välillä.

- Tässä päätöksessä pitää huomioida ne linjaukset, mihin me olemme yhdessä sitoutuneet, Orpo sanoi.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat syyskuussa sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista. Kansanedustajien tapauksessa asia käsitellään eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokouksessa.

Naamanvääntelyä koskeva kokous järjestetään tiistaina aamupäivällä.

Jos rike todetaan, edustajan oman ryhmän tulisi puheenjohtajien linjauksen mukaan antaa kansanedustajalle rangaistus. Samalla linjalla on myös Tuppurainen.

– Ainoa looginen johtopäätös tälle kaikelle olisi se pääministerin viime syksyisen lausunnon johtopäätösten toimeenpano eli sanktioiden antaminen. Se on näiden eduskuntaryhmien asia. Pääministeri antoi eduskunnassa tänään selkeästi ymmärtää, että tämä toiminta on ollut isänmaalle vahingollista. Näin painavan lausunnon jälkeen tätä ei voi painaa villasella, Tuppurainen sanoo.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) ei suostunut maanantain täysistunnossa kommentoimaan Orpon lausuntoa opposition yrityksistä huolimatta.

Purra viittasi vastaukseensa Brysselissä viime perjantaina, jolloin hän painotti puolueensa kansanedustajien ilmeilyn selittyvän viime viikon missikohulla. Purra katsoi tuolloin monien perussuomalaisten kokevan empatiaa ja toimivan inhimillisesti ”halutessaan puolustaa tällaisia henkilöitä, jotka joutuvat monesti kohtuuttoman, armottoman höykytyksen kohteeksi”.

– Ehkä itsekin asiasta jotakin tiedän. Toisaalta heidän varmasti toinen tarkoitusperänsä tähän keskusteluun osallistumiseen on se, että he haluavat osoittaa, että tällaisessa keskustelussa ja siinä, miten lähdemme näihin mukaan, ei oikeastaan ole mitään järkeä, Purra sanoi perjantaina.

Tuppurainen pitää murheellisena, ettei Purra eduskunnassa vastannut opposition aihetta koskevaan kysymykseen.

– Yksi vastaus puuttui ja sen myötä puuttui kaikki. Te nimittäin jätitte vastaamatta siihen kysymykseen, että jaatteko te pääministerin tässä aiemmin salissa esittämän arvion, että tämä silmien venyttely, tämä ilveily, tämä pueriili (lapsellinen) toiminta on ollut isänmaalle vahingollista ja että sen vuoksi pääministerin mukaan on toimittava kuten on sovittu, Tuppurainen sanoi täysistunnossa.

Purra sanoi vastauksessaan hallituksen olevan erittäin toimintakykyinen ja viittasi eduskuntaryhmien puheenjohtajien tiistain kokoukseen.

– Se mitä eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät, niin siitä minulla ei ole tietoa enkä sitä voi täältä suunnalta kommentoida. Mitä tulee sitten ilmeilyyn tai tähän valitettavaan missikohuun, niin olen mielestäni siitä antanut kommentit jo perjantaina.

TUPPURAISEN mukaan hallituksen toimintakyky vaikuttaa pahasti rapautuneelta.

– Pääministeri Orpo totesi tänään selkeästi eduskunnan täysistuntosalissa, että silmien venyttely tämä erittäin valitettava, surullinen rasismikohu on ollut isänmaalle vahingollista ja että nyt on toimittava kuten yhdessä on sovittu.

– On murheellista, että valtiovarainministeri Purra ei kyennyt sitä tänään eduskunnan edessä omalta osaltaan tunnustamaan.

Hallituspuolueilla ei Tuppuraisen mukaan ole edelleenkään yhteistä käsitystä siitä, että miten rasismikohuja käsitellään.

– Tämän päivän vastaukset, myös vastauksen puuttuminen, ilmentää ylimielisyyttä suhteessa yhdenvertaisuustiedonantoon, jonka pääministeri Orpo väittää olevan koko hallituksen yhteinen, Tuppurainen sanoo Purran toimintaan viitaten.

Pääministeri Orpo painotti syyskuussa kansanedustaja Teemu Keskisarjan A-studio-esiintymisen herättämän kohun keskellä, että hallitus on sopinut menettelytavoista yhdessä, väärästä toiminnasta rangaistaan eikä poikkeamia hyväksytä. Viime kädessä on Orpon mukaan kyse hallituspuolueiden välisestä luottamuksesta.

– Ollaan tehty nyt niin selkeät toimintamallit näiden kokemusten opettamana, että niiden puitteissa meillä on nyt edellytykset toimia ja vaatia eduskuntaryhmiä toimimaan. Ja jos näin ei toimita, hallitus ei ole toimintakykyinen, Orpo totesi syyskuussa.

PERUSSUOMALAISISSA on ollut alusta saakka pettymystä hallituksen ensimmäisenä syksynä tehtyyn yhdenvertaisuustiedonantoon.

Riikka Purra kommentoi tiedonantoa viime kesänä toimittaja Teemu Luukan haastattelussa, kirjassa Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu (Otava). Hallituksen ensimmäisen rasismikohun myötä syntynyt tiedonanto koettiin perussuomalaisissa nöyryyttävänä. Purra totesi Luukalle pitävänsä paperia nyttemmin virheenä.

Purran mukaan hallituksen ei olisi pitänyt suostua “huutokuorojen vaatimuksiin”. Tiedonannosta ja ohjelmasta, johon perussuomalaiset ei osallistunut, ei ollut hänen mukaansa hyötyä. Purran mukaan myöskään hallituksen aiheeseen liittynyt koulutus ei toiminut.

– Eivät ne ole toimineet missään vaiheessa mihinkään suuntaan. Emme käyneet strategista keskustelua, mitä näillä varsinaisesti tavoiteltiin. Haluttiinko niillä pitää hallitus koossa vai nöyryyttää ihmisiä? No en ole nöyryyntynyt. Kyseessä oli puhdas poliittinen operaatio, mutta minulle ei ole oikein selvinnyt, mikä ja miksi, Purra sanoi kirjassa.