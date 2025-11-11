Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.11.2025 13:26 ・ Päivitetty: 11.11.2025 13:26

”Ankara rätke” uhkaa sote-palveluita – keskustan Kaikkonen vaatii ratkaisuja

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Antti Kaikkonen (kesk.).

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkonen mukaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanne on äitymässä kestämättömäksi.

Demokraatti

Demokraatti

– Terveysasemia, sairaaloita ja muita lähi- ja peruspalveluja ajetaan kautta Suomen alas. Hoitajia, lääkäreitä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä lomautetaan ja irtisanotaan, Kaikkonen listaa tiedotteessaan.

KAIKKONEN huomauttaa, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan asiat menevät pääosin myönteiseen suuntaan, vaikka hallituksen linja on todellisuudessa johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan murtumiseen.

– Ihmiset maksavat veroja, jotta saavat tarvitessaan hoitoa ja hoivaa. Kohta ei välttämättä ole enää hoitoa ja hoivaa, mitä saada – ainakaan tasa-arvoisesti koko maassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa käy niin ankara rätke.

Kaikkosen ja keskustan mukaan näin ei voi jatkua.

– Lähi- ja peruspalvelut pitää pelastaa. Myös perustuslaki velvoittaa turvaamaan jokaiselle suomalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallituksella on valta ja vastuu tilanteesta. Sillä on myös valta ja välineet muuttaa suuntaa.

– Vaadin, että hallitus ensi tilassa kertoo eduskunnalle ja suomalaisille, mitä se tekee, että ihmisten perustuslain takaama oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu.

KESKUSTA vaatii muun opposition ja monien asiantuntijoiden tavoin hyvinvointialueille lisää aikaa saada taloutensa kuntoon.

– Antamalla pidempi aika alijäämien kattamiseen vältettäisiin pakkoraossa tehtävä lähi- ja peruspalvelujen alasajo hyvinvointialueilla.

– Pidemmän ajan ratkaisu olisi yhteistyössä yli hallitus-oppositiorajan tehtävä hyvinvointialueiden rahoituksen korjaaminen niin sanottua rahoituslakia päivittämällä.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta pitää ylipäätään kehittää ja parantaa, ei särkeä ja hajottaa, Kaikkonen toteaa.

