Politiikka
11.11.2025 13:26 ・ Päivitetty: 11.11.2025 13:26
”Ankara rätke” uhkaa sote-palveluita – keskustan Kaikkonen vaatii ratkaisuja
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkonen mukaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanne on äitymässä kestämättömäksi.
– Terveysasemia, sairaaloita ja muita lähi- ja peruspalveluja ajetaan kautta Suomen alas. Hoitajia, lääkäreitä ja muita sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä lomautetaan ja irtisanotaan, Kaikkonen listaa tiedotteessaan.
KAIKKONEN huomauttaa, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan asiat menevät pääosin myönteiseen suuntaan, vaikka hallituksen linja on todellisuudessa johtamassa hyvinvointiyhteiskunnan murtumiseen.
– Ihmiset maksavat veroja, jotta saavat tarvitessaan hoitoa ja hoivaa. Kohta ei välttämättä ole enää hoitoa ja hoivaa, mitä saada – ainakaan tasa-arvoisesti koko maassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa käy niin ankara rätke.
Kaikkosen ja keskustan mukaan näin ei voi jatkua.
– Lähi- ja peruspalvelut pitää pelastaa. Myös perustuslaki velvoittaa turvaamaan jokaiselle suomalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallituksella on valta ja vastuu tilanteesta. Sillä on myös valta ja välineet muuttaa suuntaa.
– Vaadin, että hallitus ensi tilassa kertoo eduskunnalle ja suomalaisille, mitä se tekee, että ihmisten perustuslain takaama oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu.
KESKUSTA vaatii muun opposition ja monien asiantuntijoiden tavoin hyvinvointialueille lisää aikaa saada taloutensa kuntoon.
– Antamalla pidempi aika alijäämien kattamiseen vältettäisiin pakkoraossa tehtävä lähi- ja peruspalvelujen alasajo hyvinvointialueilla.
– Pidemmän ajan ratkaisu olisi yhteistyössä yli hallitus-oppositiorajan tehtävä hyvinvointialueiden rahoituksen korjaaminen niin sanottua rahoituslakia päivittämällä.
– Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta pitää ylipäätään kehittää ja parantaa, ei särkeä ja hajottaa, Kaikkonen toteaa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.