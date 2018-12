Ann Selin sai lähimmäksi aisaparikseen miehen Oulusta: ”Työtä jäsenten ja palkkaerojen kaventamisen eteen riittää”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu liiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Risto Kalliorinne.

Puheenjohtaja Ann Selinin varajäsenenä aiemmin toiminut Niina Koivuniemi irtisanoutui marraskuussa. Kalliorinne aloittaa tehtävässä välittömästi.

Kalliorinne muistuttaa, että pienet palkat ja vajaat työviikot ajavat liian monet palvelualoilla työskentelevät liiton jäsenet taloudellisesti tukalaan tilanteeseen.

– Koen PAMin toiminnan vahvasti arvojeni mukaiseksi. Oikeudenmukainen tulonjako ja oikeus tulla omalla työllä toimeen ovat päämääriä, joiden eteen on hienoa tehdä työtä nyt myös tämän uuden avautuneen tehtävän myötä, hän toteaa tiedotteessa.

”Kaikissa vaaleissa on pamilaisten äänen kuuluttava vahvasti.”

Hän pitää uudessa tehtävässään tärkeänä saada PAMin jäsenet vaikuttamaan oman työyhteisön ja koko alan työehtoihin sekä ottamaan aktiivisesti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Työtä jäsenten ja palkkaerojen kaventamisen eteen riittää. Ensi vuosi on liitolle tärkeä, koska meillä on myös tiedossa useat vaalit. Kaikissa on pamilaisten äänen kuuluttava vahvasti.

PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen valitaan pääsääntöisesti PAMin liittokokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kalliorinne on järjestyksessään toinen hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen.

PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen toimii myös liiton johtoryhmän jäsenenä.

Kalliorinne on työskennellyt PAMissa helmikuusta 2017 lähtien Pohjois-Suomen aluepäällikkönä vastuullaan myös Oulun ja Rovaniemen toimistojen työntekijöiden esimiestehtävät. Alueella on lähes 30 000 PAMin jäsentä. Kalliorinne on oululainen ja hän on toiminut aiemmin myös vasemmistoliiton kansanedustajana.

PAMin liittokokous valitsee kesäkuussa 2019 liitolle uuden puheenjohtajan sekä uuden hallituksen ja valtuuston. Tuolloin myös PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen valitaan uudelleen.