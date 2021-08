Annika Saarikko kuittaa nälvimisen: ”Antaa ilmastohumpan soida”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kommentoi puheessaan Jämsän kokouksessa, että sote on tämän hallituksen suuri saavutus.

”Ratkaisun syntyminen vahvisti uskoani siiten, että kykenemme politiikassa tekemään välttämättömiä ihmisten hyvinvointia ja julkista taloutta parantavia päätöksiä. Toivon samalla, että seuraavat rakenteelliset uudistukset tehdään ripeämpään tahtiin, niitä tulee pystyä tekemään vielä tämän hallituskauden aikana.”

”Uudistus tehdään ihmisten, ei hallinnon vuoksi. Kaiken koiranleukailun alla suomalaiset tietävät tämän. Uudistus turvaa peruspalvelut koko maassa postinumerosta tai lompakon paksuudesta riippumatta. Uudistus tehdään siksi, että maamme väestö vanhenee nopeasti, lähes maailmanennätystahtia. Uudistus tehdään keskustan pitkän linjan mukaisesti heikoimpien puolella seisten.”

Saarikko ilmoittaa myös ”vastaanvänkääjille tiedoksi”:

”Hallintohimmelit vähenevät ja vastuut selkeytyvät. Maakunnissa on pitkään odotettu ratkaisua, joka siirtää suomalaisille elintärkeiden palveluiden järjestämisen vahvemmalle pohjalle. Epävarmuus tulevaisuuden suurten linjojen suhteen on ohi. Nyt on päätösten hyödyntämisen eli todellisen työn aika.”