Annika Saarikko väläytti keskustan lähtöä hallituksesta – nyt puhuu Matti Vanhanen

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kutsuu budjetti- ja kehysriihiä hallitustyöskentelyn kulminaatiopisteiksi. Demokraatti soitti Vanhaselle ja pyysi kommenttia muun muassa keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon Kotimaa-lehdessä esiin nostamaan ajatukseen, jonka mukaan keskustan jatko hallituksessa riippuu huhtikuun puoliväliriihen linjavalinnoista. Simo Alastalo Demokraatti

– Mitä tulee hallitukseen, siellä ollaan tai sieltä lähdetään asioiden vuoksi. Itse pidän huhtikuun puoliväliriihtä poikkeuksellisen tärkeänä. Ratkaisevaa on, onko hallituspuolueilla riittävän samanlainen näky, Saarikko sanoi.

– Puoliväliriihi, joka määrittelee hallituksen seuraavan kahden vuoden ajanjakson, käydään ennen kuntavaaleja. Olen luottavainen vaalien suhteen, yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Mutta hallitusvastuun osalta: hallituksessa ollaan tai ei olla hallituksen linjan tai asioiden vuoksi, ja se veri punnitaan jo puoliväliriihessä, ministeri jatkoi lehdessä.

Onko keskustan lähtöherkkyys kasvanut riihen alla, Matti Vanhanen?

– Se on puoluejohdon asia. En halua tähän otsikkoon liittyen kuvata tunnelmaa.

– Aina budjettiriihen ja kehysriihen alla on sellaiset vaiheet, jossa mitataan vastaako hallituksen työ sitä mitä on lähdetty tekemään. Ainahan siinä on punninta käynnissä, ne ovat kulminaatiopisteitä.

Eikö tässä ole pitkin matkaa koko hallituskauden ajan annettu ymmärtää, että keskusta odottelee vähän niin kuin matkalaukut pakattuna?

– En ihan niin sanoisi. Kun katsoo matkaa taaksepäin, niin kitkaahan tässä on. Mukana on hyvin erilaisia puolueita. Siksi on hallitusohjelma, jonka mukaan mennään.

Oletko lopettamassa valtiovarainministerinä tähän riiheen?

– Siihen ei ole mitään uutta. Olen sanonut, että merkittävä osa tästä projektista on putkessa, eri tavoin valmisteilla ja käynnissä, mutta en kerro mitä kaikkea siihen ajatuksissani liittyy. En anna pienintäkään signaalia siihen minkälaisesta aikataulusta on kyse.

Jonkinlaisesta aikataulusta on kuitenkin kyse?

– On totta kai mutta en kerro sitä muille.