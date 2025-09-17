Talous
17.9.2025 07:58
Anora aloittaa muutosneuvottelut – alkoholiyhtiössä noin 70-80 työtehtävää päättyy
Alkoholiyhtiö Anora käynnistää muutosneuvottelut yhtiön kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia segmenttejä, ja neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 500 henkilöä. Yhtiössä arvioidaan, että noin 70-80 tehtävää tulee päättymään.
Anora tavoittelee vuotuisien henkilöstökulujen vähentämistä noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Yhtiön tavoitteena on, että säästöt toteutuisivat jo ensi vuoden aikana.
Muutosneuvottelut alkavat lokakuussa, ja sopeutetun organisaation suunnitellaan olevan toiminnassa alkuvuodesta 2026.
Anora työllistää kaikkiaan noin 1 200 työntekijää. Yhtiö muodostettiin vuonna 2021 fuusioimalla Alkosta irrotettu alkoholiyhtiö Altia ja Norjan Arcus.
