17.9.2025 07:58 ・ Päivitetty: 17.9.2025 07:58

Anora aloittaa muutosneuvottelut – alkoholiyhtiössä noin 70-80 työtehtävää päättyy

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Alkoholiyhtiö Anora käynnistää muutosneuvottelut yhtiön kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia segmenttejä, ja neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 500 henkilöä. Yhtiössä arvioidaan, että noin 70-80 tehtävää tulee päättymään.

Anora tavoittelee vuotuisien henkilöstökulujen vähentämistä noin seitsemällä miljoonalla eurolla. Yhtiön tavoitteena on, että säästöt toteutuisivat jo ensi vuoden aikana.

Muutosneuvottelut alkavat lokakuussa, ja sopeutetun organisaation suunnitellaan olevan toiminnassa alkuvuodesta 2026.

Anora työllistää kaikkiaan noin 1  200 työntekijää. Yhtiö muodostettiin vuonna 2021 fuusioimalla Alkosta irrotettu alkoholiyhtiö Altia ja Norjan Arcus.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

