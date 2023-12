Ansiopäiväraha pienenemässä, jos työttömyys pitkittyy – tällaisia vaikutuksia työttömyysturvan heikennysten kakkososalla arvioidaan olevan

Hallituksen työttömyysturvan heikennysten toinen osa lähti torstaina lausuntokierrokselle. Sosiaali- ja terveysministeriö laittoi lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, jossa ehdotetaan, että ansiopäivärahan määrä pienenisi portaittain työttömyyden pitkittyessä.

Ansiopäivärahaa on tarkoitus alentaa ensimmäisen kerran, kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä ja toisen kerran, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä.

Ansiopäiväraha alenisi 40 päivän kohdalla 20 prosenttia ja 170 päivän kohdalla 25 prosenttia alkuperäisestä ansiopäivärahasta. Ansiopäiväraha ei kuitenkaan voisi olla pienempi kuin peruspäiväraha tai korotettu peruspäiväraha.

LISÄKSI esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa palkkatuettu työ ei lähtökohtaisesti kerryttäisi työssäoloehtoa. Työssäoloehdon täyttyminen määrittää sen, voiko saada ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea.

Jatkossa alentuneesti työkykyisen palkkatuetusta työstä kertyisi työssäoloehtoa ensimmäisen 10 työssäolokuukauden jälkeen 75 prosenttia työssäoloehtoa kerryttävistä kuukausista.

Lisäksi ehdotetaan, että työllistyminen palkkatuetussa työssä voisi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Jatkossa palkkatuettu työ otettaisiin kokonaisuudessaan huomioon täytettäessä eräitä työttömyysturvaseuraamuksia tai kerrytettäessä työmarkkinatuen odotusaikaa.

Lisäksi esitysluonnoksen mukaan jatkossa työssäoloehto ei kertyisi kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuudesta, joka on pitänyt järjestää 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättymässä.

EHDOTETUT muutokset ovat osa hallitusohjelmaa, ja niillä on tarkoitus purkaa kannustinloukkuja. Ehdotuksilla tavoitellaan nettomääräisesti noin 298 miljoonan euron menosopeutusta sekä noin 18 700 henkilön työllisyyskasvua. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan työllisyyden kasvun arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 458 miljoonalla eurolla.

Yhteensä julkisen talouden arvioidaan vahvistuvan noin 756 miljoonalla eurolla.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 2. syyskuuta ensi vuonna.