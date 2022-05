Anthony Albanese vannoi virkavalansa – ”Australiasta tulee uusiutuvan energian käytön edelläkävijä”

Australian uusi pääministeri Anthony Albanese on vannonut virkavalansa, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Australian yleisradioyhtiö ABC. Keskustavasemmistolainen Albanese on järjestyksessään maan 31. pääministeri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän vannoi virkavalansa vain muutamia tunteja ennen kuin hänen on ollut määrä lentää Japaniin. Tokiossa Albanese osallistuu kansainväliseen huippukokoukseen Yhdysvaltain, Japanin ja Intian johtajien kanssa.

Albanese, 59, vakuutti sunnuntaina, että hän tulee parantamaan maan ulkomaista mainetta samalla kun Australiasta tulee uusiutuvan energian käytön edelläkävijä. Pääministerin mukaan Australia vähentää vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöjään yli 40 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.

Australia äänesti viime viikolla vaaleissa, jotka toivat lopun vuosikymmenen kestäneelle konservatiivihallinnolle.

Vielä on epävarmaa, saako Albanesen työväenpuolue parlamentin alahuoneeseen yksinään ehdottoman enemmistön.

Pääministeri Scott Morrison tunnusti lauantaina hallituskoalitionsa kärsineen vaalitappion parlamenttivaaleissa. Hän kertoi jo lauantaina iltapäivällä Suomen aikaa soittaneensa työväenpuolueen puheenjohtajalle Albaneselle ja onnitelleensa tätä vaalivoitosta.

Parlamenttivaalien viimeiset äänestyspaikat sulkeutuivat lauantaina iltapäivällä Suomen aikaa, mutta ääntenlaskenta on edelleen osittain kesken.

Australian parlamenttivaalit järjestetään kolmen vuoden välein. Äänestäminen on rekisteröityneille äänestäjille pakollista.

Vaaleissa jaossa ovat olleet kaikki maan edustajainhuoneen 151 paikkaa sekä noin puolet senaatin paikoista. Hallitusta pääsee Australiassa muodostamaan puolue tai liittouma, joka saa eniten paikkoja edustajainhuoneessa.

Suomen aikaa maanantaina aamuyöstä oli esimerkiksi edelleen epävarmaa, saako Albanesen työväenpuolue parlamentin alahuoneeseen yksinään ehdottoman enemmistön. Tulosten mukaan puolue saisi 75 paikkaa, kun enemmistöön tarvittaisiin 76, mutta joidenkin paikkojen kohtalo oli edelleen auki.

Albanese ei kertonut tarkkaa päivämäärää sille, milloin parlamentti palaisi istuntotauoltaan. Hän kertoo päätäntäelimen olevan koolla heinäkuun loppuun mennessä, mutta tämä voi tapahtua jo paljon aiemminkin.

Sydney Morning Heraldin mukaan Albanese kertoi odottavansa innolla, että pääsee johtamaan hallitusta, josta australialaiset voivat olla ylpeitä.

Tuoreeltaan virkavalansa vannoneista ministereistä ulkoministeri Penny Wong on lähdössä Albanesen kanssa Japaniin Quad-turvallisuusliittouman tapaamiseen. Yhdysvaltain, Japanin, Intian ja Australian johtajat kohtaavat huippukokouksen merkeissä tiistaina.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ylisti Australian Albanesea siitä, että tämä päätti osallistua huippukokoukseen, vaikka sovittaa vasta pääministerin saappaita jalkaansa.

Biden on ollut viime päivät Aasiassa. Japanin-visiitin edellä Biden oli kolmen päivän mittaisella vierailulla Etelä-Koreassa, joka on Yhdysvaltain läheinen liittolainen. Japanissa Bidenin on määrä tavata muun muassa Japanin keisari Naruhito.