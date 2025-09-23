Antifa on nyt Yhdysvalloille terroristijärjestö, määrittelypulmista huolimatta

Antifasistisia rintanappeja ja tunnuksia turistien kannattaa nyt välttää Yhdysvaltain matkoilla: presidentti Donald Trump on julistanut toimeenpanomääräyksellään Antifa-liikkeen terroristijärjestöksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump sanoi tehneensä luokituksen siksi, että Antifa pyrkii poliittisella väkivallalla estämään laillista poliittista toimintaa ja oikeusvaltion toimintaa.

Trumpin mukaan Antifa on militaristinen ja anarkistinen liike, joka pyrkii erityisesti Yhdysvaltain hallinnon kaatamiseen ja käyttää hänen mielestään myös väkivaltaa ja terrorismia sananvapauden tukahduttamiseen.

Presidentti on vannonut alkukuusta tapahtuneen oikeistovaikuttaja Charlie Kirkin ampumisen jälkeen, että hän aikoo kohdistaa toimia vasemmistoryhmien toimintaan.

Kirkin salamurhasta epäillyn miehen ei vielä tiedetä liittyvän mitenkään Antifaan tai muihinkaan vasemmistojärjestöihin.

JO ENSIMMÄISELLÄ kaudellaan Trump oli väläyttänyt Antifan julistamista terroristijärjestöksi, mutta hankalaa siitä on tehnyt hajautetusti järjestäytyneen liikkeen määrittely.

- (Antifa) käyttää tarkkaan suunniteltuja toimia ja mekanismeja peittääkseen toimijoidensa henkilöllisyyden sekä kätkeäkseen rahoittajansa ja rahoitustoimintansa, Trumpin määräyksessä luki.

Verkostolla on toimijoita myös esimerkiksi useissa Euroopan maissa.

Jotkut liikkeen jäsenet turvautuvat väkivaltaan ja rikoksiin, mutta valtaosa liikkeen toiminnasta on rauhanomaista, kongressin tutkimuslaitoksen selvityksessä todettiin.

Antifa-liikkeen nimi on peräisin 1930-luvun Saksassa toimineen vasemmistolaisen Antifaschistische Aktion (Antifasistinen toiminta) -liikkeen lyhennelmästä. Tuolloin Saksan kommunistinen puolue perusti liikkeen vastavoimaksi natsien puolisotilaallisille järjestöille.