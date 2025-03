Uhkien kirjo kasvaa Suomessa: uusnatsit, alaikäiset väkivaltaiskijät, islamistit – mutta kenelle äärivasemmistosta on vaaraa?

Supo varoittaa nyt suomalaisia myös vasemmiston riehunnasta, ja uusnatsit pyrkivät soluttautumaan yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisille työpaikoille. Petri Jääskeläinen

Suojelupoliisi julkaisi maaliskuussa kansallisen turvallisuuden katsauksensa. Se sisältää paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia potentiaalisista kotimaisista sisäisistä uhkakuvista.

Uutena asiana tiedustelupalvelu mainitsee katsauksessaan, että yksittäisillä äärivasemmistolaisillakin olisi jo valmiutta väkivaltaan.

Supo ei halunnut täsmentää Demokraatille, mistä erityisesti tämänkertainen varoittelu johtuu ja miten se äärivasemmiston määrittelee.

Äärivasemmiston suora toiminta Suomessa on keskittynyt Supon mukaan radikaalin antifasismin ympärille, ja sitä nähdään lähinnä äärioikeiston mielenosoitusten vastustamisena ja häirintänä. Suomesta on myös jossain määrin tuettu Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta, joka taistelee Turkkia vastaan.

Sen sijaan etenkin Etelä-Euroopan maissa anarkisteilla ja jyrkillä marxilais-leninistien ryhmillä on ollut terrori-iskuja, joissa kohteena ovat olleet yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Suomen ulkopuolella tämä toiminta onkin ollut lievässä kasvussa.

TODENNÄKÖISIN iskujen uhka Suomessa tulee silti Suponkin arvioiden mukaan äärioikeistolaisilta ja ääri-islamisteilta. Lisää aiheesta Supo: Venäjän uhka Suomessa kasvaa, vaikka Ukrainaan tulisi rauha – USA on iso kysymysmerkki

Supo mukaan sillä on seurattavana noin 350 ääritoiminnasta epäiltyä. Määrä on pysynyt ennallaan, mutta joukon sisällä on ollut pientä vaihtuvuutta. Uusnatsien osuus kasvaa, vaikka islamisteja on edelleen lukumääräisesti eniten.

Suomessa islamistisiin terroristiryhmiin kytkeytyvät ihmiset toimivat valtaosin pimennossa, keskittyen lähinnä rahoituksen järjestämiseen ja verkkopropagandan levitykseen.

Uusnatsit ovat olleet näkyvämmin liikkeellä ja rakentaneet oikeita pommejakin. Tämä poikkeaa hieman muun Euroopan tilanteesta.

– Viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa on paljastettu ja ennalta estetty hankkeita,

joissa on ollut viitteitä vakavan äärioikeistolaisten terrori-iskujen suunnittelusta. Viimeisen vuoden aikana Euroopassa on ollut selvästi enemmän radikaali-islamistisia iskuja ja iskuhankkeita, Suposta kerrotaan Demokraatille.

KATSAUKSESSAAN Supo mainitsee esimerkkinä Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen (PVL) liittyvät havainnot, vaikka järjestö lakkautettiin vuonna 2020.

– PVL:n toiminnalle ei ole liikkeen lakkauttamisen jälkeen muodostunut selkeää toiminnan jatkajaa. Kuitenkin osa sen entisestä jäsenistöstä pyrkii edelleen aktiivisesti harjoittamaan ja edistämään äärioikeistolaista toimintaa Suomessa.

PVL:n aktiiveja on pyrkinyt ja päässyt Demokraatin havaintojen mukaan töihin etenkin rakennusalalle ja teknologiayrityksiin.

Myös Supo kertoo havainneensa, että työnantajien heiltä pyytämissä turvallisuusselvityksissä onkin viime aikoina löytynyt aiempaa enemmän äärioikeistolaisia.

– Vakavimmillaan kyse on ollut siitä, että vahvoja yhteyksiä järjestäytyneeseen äärioikeistoon omaava henkilö on pyrkinyt hakeutumaan turvallisuuskriittiseen tehtävään, Suposta kerrotaan.

Tiedustelupalvelu ei kuitenkaan yksilöi, onko joku tietty yrityssektori erityisesti äärioikeiston solutuskohteena.

ALAIKÄISTEN värväys ja radikalisoituminen on Supon mielestä erityisen huolestuttava, yleiseurooppalainen kehityskulku.

Jännitystä etsiviä lapsia houkuttelevat netin kautta niin uusnatsit kuin ääri-islamistitkin, vedoten siihen ettei alle 15-vuotias joutuisi rikosvastuuseen raaoistakaan teoista.

Supon mukaan radikalisoituneilla nuorilla korostuu tyypillisesti yleinen

väkivaltakiinnostus, mikä paikoin näyttäytyy raa’an väkivaltamateriaalin kulutuksena.

Suomessa Yleisradion MOT-ohjelma kertoi helmikuussa äärioikeiston kamppailukerhoista, jotka ovat tavoitelleet nuoria toimintaansa.

Ruotsissa huomiota on herättänyt alaikäisiä hyväksikäyttävä amerikkalaislähtöinen 764-verkosto, johon liittyy äärioikeistolaisen ajattelun lisäksi satanismia, seksuaalirikoksia ja tilaustyönä tehtyjä puukotuksia.

Supo ei kommentoi, onko sillä vielä havaintoja 764:n levittäytymisestä Suomeen.