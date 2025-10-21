Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

21.10.2025 12:36 ・ Päivitetty: 21.10.2025 12:40

Antti Häkkänen: ”Belgia on pääkampittaja”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että Venäjän jäädytetyt varat voisi siirtää Ukrainan aseapuun. Kyse on valtavasta summasta, jopa 300 miljardista.

Demokraatti

Demokraatti

Asiassa on muutama mutta ja ministeri nimeää yhden.

– Belgia on pääkampittaja. Tämä on Euroopan sisäinen ongelma ensisijaisesti. Sen takia tämä päämieskokous huomenna EU-tasolla on erittäin tärkeä. Siellä pitää nyt muodostaa maakoalitio, joka prässää Belgian ruotuun tässä asiassa, Häkkänen kommentoi medialle eduskunnassa.

Ministerin mukaan Ukrainalla on edelleen mahdollisuudet voittaa sodassa, mutta avuksi se tarvitsee muun muassa kaukovaikutteisia asejärjestelmiä. Ylipäänsä kovempi taloudellinen tuki on tarpeen.

– Ja sitten kolmantena, siellä on helposti laajennettavissa merkittävästi kovempia Venäjän talouden sanktioita. Kolme koria. Ne on kaikki poliittisesti päätöksiä vaille olevia asioita. Ja ne kaikki, näillä olisi merkittävä vaikutus Venäjän kykyyn käydä sotaa.

Häkkänen näkee Ukrainan tukemisessa suorastaan ”läjäkaupalla alisuoriutuja ympäri Eurooppaa”.

Hänen mukaansa juuri nyt olisi hetki asettaa Venäjälle vielä kovemmat sanktiot ja tukea Ukrainaa enemmän.

– Ja tällä me saataisiin se iso signaali myös Suomen kannalta rajamaana, että Venäjä tajuaa, että naapurimaista ei kannata edes yrittää haukkailla paloja, että länsi oikeasti kykenee laittaa kovaa vastaan.

Toimituksen valinnat

