Antti Kaikkonen: Me olemme maatalouden puolustajapuolue

Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mielestä keskusta ei voi olla mukana sellaisessa hallituksessa, joka ei sitoudu julkisen talouden tervehdyttämiseen. Myös maatalouden puolustaminen on puolueelle periaatekysymys, hän sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Keskusta ei hyväksy velkavenkoilua, Kaikkonen lupasi poliittisessa katsauksessaan keskustan puoluekokouksessa lauantaina aamupäivällä.

Kaikkosta oli kuulemassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa noin 2 500 kokoustajaa.

Kaikkonen sanoi toivovansa jo ennen ensi kevään eduskuntavaaleja muilta puolueilta vastauksen siihen, sitoutuvatko ne parlamentaarisesti sovittuun velkajarruun.

Keskusta tulee esittelemään tarkemman sopeutuslistansa lähempänä eduskuntavaaleja. On kuitenkin selvää, että sopeutukseen tarvitaan laaja työkalupakki, Kaikkonen sanoi.

Suomen veroaste on hänen mukaansa jo korkea, joten painopisteen pitää olla menosopeutuksissa. Keskustan lähtökohta toimien valmistelussa tässä vaiheessa on, että noin kaksi kolmasosaa sopeutuksesta tehtäisiin menoista ja korkeintaan kolmasosa veroista.

SOPEUTTAMINEN on myös tehtävä niin, että ettei se heikennä työntekoa, yrittämistä, investointeja eikä pitkän aikavälin kasvua, Kaikkonen sanoo.

Tällä tietoa ensi vaalikauden nettomääräinen sopeutustarve on noin 8-11 miljardia euroa. Keskusta odottaa, että osa tästä sopeutuksesta tehdään jo tällä vaalikaudella.

- Keskusta ei hyväksy sitä, että hallitus pitää vaalien vuoksi välivuoden.

Siksi jo hallituksen syksyisessä budjettiriihessä on Kaikkosen mukaan tehtävä päätöksiä, jotka vahvistavat julkista taloutta ja säästävät veronmaksajien euroja.

Selkeä ja järkevä ratkaisu olisi puheenjohtajasta yleisen yhteisöveroalennuksen peruminen. Turun tunnin junan edistämisen voisi myös vielä pysäyttää, hän lisäsi.

Ehdotus puolustusmäärärahojen tuplaamisesta on Kaikkosen mielestä epärealistinen.

KESKUSTA on julistanut tavoitteekseen sataprosenttisen omavaraisuusasteen ruoantuotannossa. Ruoka on mitä kovinta turvallisuuspolitiikkaa, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen lähettää samassa yhteydessä SDP:n suuntaan terveisiä.

- Jos keskustan kanssa yhteistyötä joskus ajattelee tekevänsä, on hyvä muistaa se, että keskusta on Suomessa se puolue, joka puolustaa kotimaista maataloutta ja ruuantuotantoa. Kotimaista ruokaa ei kannata nähdä kulueränä tai ympäristöhaittana tälle maalle. Pikemminkin henkivakuutuksena.

JOHTAJAVALINNOISTA puolueessa ei tule kiistaa. Puheenjohtaja Kaikkoselle ja puoluesihteeri Antti Siika-aholle ei ennen puoluekokousta ilmaantunut vastaehdokkaita.

Puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin iltapäivällä kansanedustajat Hilkka Kemppi, Markku Siponen ja Markus Lohi.

Lisäksi kokouksessa hyväksytään uusi periaateohjelma ja Uusi Suunta Suomelle -tulevaisuusvisio. Sunnuntaina järjestetään Tampereen Keskustorilla puolueen 120-vuotisjuhlatilaisuus.

Juttua muokattu klo 17:55, lisätty varapuheenjohtajavalinnat.