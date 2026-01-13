Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026 09:23 ・ Päivitetty: 13.1.2026 10:29

Antti Kangas luopuu politiikasta

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas eduskunnassa Helsingissä 11. huhtikuuta 2023.

Perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas kertoo Facebookissa, ettei aio asettua ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa. Hän aikoo jäädä tauolle politiikasta määrittelemättömäksi ajaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kangas on ensimmäisen kauden kansanedustaja Sievistä Pohjois-Pohjanmaalta. Hän on maatalousyrittäjä, ja hänellä on myös muuta yritystoimintaa.

Kankaan mukaan yksi suurimpia syitä päätökseen on se, ettei yrittäjän talous yksinkertaisesti kestä kansanedustajuutta. Hänen mukaansa työvoima, jolla itsensä korvaa, maksaa enemmän kuin edustajan työstä jää käteen.

Ensimmäisen kauden kansanedustajan palkkio on noin 7 600 euroa kuukaudessa. Palkkio on veronalaista tuloa.

Kangas sanoo, että viihtyy sinänsä myös eduskunnassa.

- Olen onneksi päässyt vaikuttamaan juuri sinne, minne halusin vaikuttaa, Kangas kirjoittaa.

HALLITUSPUOLUE perussuomalaisiin kuuluva Kangas on vastustanut Oulaisten perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen lakkauttamista. Asia on ollut Kankaan kotiseudulle erittäin tärkeä.

Kangas oli poissa asiaa koskeneesta äänestyksestä vuoden 2024 lopulla ja sanoi poissaolon syyksi kaatumisen. Kangas oli etukäteen kertonut, ettei hän aio äänestää esityksen puolesta.

Kangas kertoi saaneensa poissaolonsa vuoksi ”oikein kunnolla lunta tupaan”. Hän kertoi, että tämän jälkeen häntä esimerkiksi haukuttiin, uhkailtiin ja yritettiin sylkeä kaupassa kasvoihin.

Kangas jäi tuolloin sairauslomalle eduskunnasta työuupumuksen takia.

Kangas sai kymmenenneksi eniten ääniä Oulun vaalipiirissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ja oli kärkikymmenikössä ainoa uusi kansanedustaja.

