Antti Kurvinen väläytti Norjan mallia, jossa esimerkiksi lääkäri voisi saada opintolainansa anteeksi – nyt asiaa kommentoi Sanna Marin

Yle kertoi tiistaina, että tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) aikoo viedä maaliin niin sanotun Norjan mallin vielä tällä hallituskaudella. Mallissa on kyse siitä, että harvaan asutetulle seudulle muuttava osaaja, kuten lääkäri tai opettaja, saisi opintolainansa osittain tai kokonaan anteeksi. Rane Aunimo Demokraatti

– Tavoitteena on, että tällä vaalikaudella lainsäädäntö saadaan valmiiksi. Toivon mukaan saamme tämän hyvitysmallin myös käyntiin tällä vaalikaudella.

– Monia kriittisiä hyvinvointiyhteiskunnan ammattilaisia alkaa olla vaikea saada monille maaseutualueille. Se uhkaa meidän hyvinvointilupausta, että ikäihminen saisi apua niin Jakomäessä pääkaupunkiseudulla kuin Sevettijärvelläkin, Kurvinen perusteli Ylelle.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Kurvisen lausuntoa tänään SDP:n aluevaaleja koskevassa tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on itse asiassa teema, josta olen keskustellut jo silloisen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa, millä tavalla me voisimme varmistaa sen, että kaikkialla Suomessa erilaisissa kunnissa ja eri alueilla olisi osaajia saatavilla. Mielestäni tämä on pohdinnan ja harkinnan arvoinen avaus.

Marinin mukaan hallitus ei ole kuitenkaan asiasta linjannut tai päätöksiä tehnyt.

– Mutta pidän sitä yhtenä mahdollisena keinona työkalupakissa. Tämä kysymys osaajien saamisesta alueilla on aito, se on vakava ja sen vuoksi me tarvitsemme erilaisia keinoja tähän vastaamiseksi. Itse suhtaudun tähän ehdotukseen avoimesti.