23.5.2026 10:02 ・ Päivitetty: 23.5.2026 10:03
Antti Lindtman: Pätkätyösuhteiden perusteettomuus on purettava
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman lupaa, että hallitukseen päästessään puolue kriminalisoisi palkkavarkaudet sekä soisi ammattiliitoille kanneoikeuden. Myös pätkätöiden perusteettomuudelle pitää hänen mielestään saada stoppi.
Tampereen puoluekokouksen avauspuheessaan lauantaina Lindtman vertaili demarien tavoitteita nykyhallituksen työelämäuudistuksiin.
Hänen mielestään tällä viikolla eduskunnasta läpi saatu laki määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta syö työelämän yleistä luottamusta.
Samalla se heikentää turhaan naisten asemaa työmarkkinoilla – kuten hallitus itsekin oli arvioinut.
– Suomessa ei ole pula työntekijöiden joustamisesta. Suomessa on pula investoinneista, osaajista ja tulevaisuudenuskosta, Lindtman korosti puheessaan.
Määräaikaisuuksia on Suomessa hänen mukaansa jo viidenneksi eniten Euroopassa, joten näiden lisääminen ei liene ykköskeino työllistämisen helpottamiseksi.
Tämän pätkätyöpykälän SDP lupaa muuttaa, mikäli puolue pääsee ensi kevään vaalituloksella hallitukseen.
Samoin työmarkkinarikollisuus, joka asettaa rehelliset yrittäjät epäreiluun asemaan halpatyövoimaa käyttävien ketkujen kanssa, pitää hänen mielestään saada kuriin.
– Suomalainen yritys, joka toimii oikein, ei saa hävitä sille, joka polkee työntekijöiden oikeuksia, Lindtman vaatii.
KAIKKIA tällä hallituskaudella tehtyjä päätöksiä ei silti ole demarienkaan mielestä mahdollista purkaa nopeasti, eikä sellaista yksikään rehellisesti äänestäjille puhuva puolue voi luvata.
Esimerkiksi lakien uusiminen on aina pitkä parlamentaarinen prosessi, jota ei voi nopeuttaa.
– Tiedämme pitkästä kokemuksesta, että maailma ei valmistu hetkessä, eikä kaikkea rikottua korjata yhdessä yössä, Lindtman varoitti kuulijakuntaansa.
Hän ei eritellyt puheessaan tarkemmin, mitä hallituksen päätöksiä puolue jättäisi suosiolla ennalleen.
POISTETTUJA sosiaaliturvan suojaosia pitää Lindtmanin mielestä ainakin palauttaa uudistetussa muodossa, ja Kelaan luoda yhden hakemuksen asiointimalli.
Talouspolitiikassa on luvassa hänen mukaansa vaikeita, tuntuvia säästöjä ja sopeutuksia, mutta niiden vastapainoksi SDP sanoo parantavansa kansantalouden kasvuedellytyksiä nykyhallitukseen verrattuna oikeudenmukaisemmin keinoin.
– Yritysten kasvua rakennetaan tehokkaammin investoimalla osaamiseen, tutkimukseen, startupien ja kasvuyritysten rahoitukseen kuin yleisellä yhteisöveron alennuksella, Lindtman piikitteli hallitusta.
Ulkopolitiikassa SDP lupaa puolustaa ihmisoikeuksia, pienten maiden oikeuksia ja demokratiaa suurvaltojen pakkosanelua vastaan. Palestiinakin pitää puolueen mukaan tunnustaa Israelin rinnalla osana kahden valtion mallia.
