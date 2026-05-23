SDP:n puoluekokous alkoi – suora lähetys: seuraa ainakin näitä

SDP:n kolmipäiväinen puoluekokous Tampereella alkaa tänään. Puheenjohtaja Antti Lindtman piti puheen avajaisissa. Rane Aunimo Demokraatti

Monesta muusta puoluekokouksesta poiketen tämän kevään kokouksessa ei jännitetä seuraavan puheenjohtajan nimeä. Se on jo tiedossa: istuva puheenjohtaja Lindtman ei ole saanut haastajia, joten hänet kukitetaan jatkokaudella jo lauantai-iltana noin kello 18. Puheenjohtajan linjapuhe on luvassa kokouksen päätöspäivänä maanantaina.

Lindtman valittiin SDP:n johtoon kolme vuotta Jyväskylässä. Hän voitti tuolloin selvin luvuin neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajasta. Vastassa Lindtmanilla oli puolueen vasemmistosiipeen laskettava kansanedustaja Krista Kiuru.

Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi on niin ikään saamassa jatkokauden ilman haastajia. Puoluesihteerin valinta on sunnuntaiaamuna.

VARAPUHEENJOHTAJAVAALISTA ennakoidaan sen sijaan mielenkiintoista. Ehdolla ovat nykyiset varapuheenjohtajat, kansanedustajat Niina Malm ja Nasima Razmyar sekä kansanedustajat Jani Kokko, Pinja Perholehto ja Juha Viitala.

Istuva varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ilmoitti aiemmin keväällä, ettei hae enää jatkoa, vaan kokee parhaimmaksi vaikuttaa jatkossa puoluejohdon ulkopuolella. Mäkynen on ollut laatimassa puoluekokoukselle aloitetta, jossa vaaditaan, että SDP:n on irrotettava Suomi talouskuripolitiikasta.

Teeman ennakoidaan herättävän kokouksessa keskustelua, mutta puoluehallitus ei asettunut suoraan tukemaan aloitetta kokonaisuudessaan vaan esittää siihen tarkennuksia. Päätöksen asiassa tekevät viisisataa puoluekokousedustajaa.

Varapuheenjohtajat valitaan sunnuntaina iltapäivällä. Varapuheenjohtajat valitaan yhdessä vaalissa enemmistövaalitapaa käyttäen. Varapuheenjohtajista ei siis äänestetä yksi kerrallaan.

Puoluekokousedustajat voivat antaa haluamilleen ehdokkaille ääniä niin, että ensimmäinen saa kolme ääntä, toinen kaksi ja kolmas yhden äänen. Näin ykkössijoja merkittävämmäksi saattaa nousta se, kuka tai ketkä ehdokkaista onnistuvat saamaan tasaisesti ääniä kaikilta ja mahdollisimman vähän nollia.

Ennalta eniten huomiota julkisuudessa on herättänyt se, onnistuuko Razmyar säilyttämään asemansa ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Razmyar lukeutui Mäkysen lailla eduskuntaryhmän ”kapinallisiin” äänestyksessä niin sanotusta käännytyslaista.

MYÖS puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan sunnuntaina. Ehdolla ovat nykyinen puheenjohtaja Piia Elo sekä Emilia Kangaskolkka ja Taru Tolvanen.

Kokouksessa vierailee myös Ruotsin sosialidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson, joka puhuu kokousväelle sunnuntaina.

Puoluekokouksessa päätetään poliittisesta ohjelmasta ja käsitellään kaikkiaan 538 aloitetta. Määrä on selvästi suurempi kuin kolme vuotta sitten, jolloin kokouksessa käsiteltiin vaivaiset 169 aloitetta.

Kokouksen lauantaipäivää voi seurata Demokraatin sivuilla tämän artikkelin yhteydessä.