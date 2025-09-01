Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.9.2025 19:17 ・ Päivitetty: 1.9.2025 19:17

Antti Lindtman: ”Voiko tähän enää kukaan luottaa?”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

SDP:n johdosta kommentoidaan hallituspuolueiden puheenjohtajien tiedotustilaisuuden antia.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus käytti ylimääräiseen pelisääntökeskusteluun koko maanantaipäivän, jonka oli tarkoitus olla syksyn budjettiriihen aloitus.

Sen päätteeksi pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, ettei yksikään hallituspuolue hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra vakuutti puolueensa olevan täysin sitoutunut hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.

Puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi lausuntoja kriittisesti viestipalvelu X:ssä.

– Ei tullut takkia, tuli tuluskukkaro. Voiko tähän enää kukaan luottaa? Tiedotustilaisuudesta ilmaan jäi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

– Kun puheenjohtaja Purra aiemmin hyväksyi Keskisarjan puheet, onko niin, ettei hän enää hyväksy? Hyväksyykö Keskisarja ja ryhmäpuheenjohtaja Mäkelä, että asiattomista puheista tulee seuraamuksia? Käsitelläänkö Keskisarjan rasistiset puheet, ja tuleeko niistä seuraamuksia? Onko niin että ps-edustajat eivät jatkossa enää puhu vieraslajeista, rupusakista, haittamaahanmuutosta tai heikkolaatuisista maahanmuuttajista? Näitä kysymyksiä hallitus ja pääministeri eivät voi paeta.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar puolestaan kirjoittaa, että tiedotustilaisuus oli samalla tavalla vitsi kuin tiedonanto rasismista.

– Ei kuultu Purran anteeksipyyntöä, tosin ei siihen olisi kukaan uskonutkaan. Eikä siihen, että meno tästä muuttuisi.

