Antti Rinne Krimin foorumissa: ”Suomi tukee Ukrainaa niin pitkään kuin tarvitaan”

– Suomi tukee lujasti Ukrainan itsenäisyyttä ja suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja kansainvälisesti tunnustettuja rajoja. Kantaamme ei muuta Venäjän vaarallinen ja tuomittava yritys kiristää ja uhkailla ydinaseilla, Rinne totesi tiedotteen mukaan puhuessaan Krimin parlamentaarisen foorumin huippukokouksessa Kroatian Zagrebissa tiistaina.

Hän myös korosti, että Suomi seisoo EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden takana ja on valmis osallistumaan Ukrainan jälleenrakentamiseen, kun sen aika koittaa.

– Tuemme myös Ukrainan pyrkimyksiä Euroopan unionin jäseneksi ja kaikkia siihen liittyviä uudistuksia, joihin Ukraina on sitoutunut.

Rinne tähdensi, että Venäjä pitää saattaa vastuuseen rikkomuksistaan kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta vastaan sekä ihmisoikeusloukkauksista, joita on paljastunut muun muassa Butshassa ja Izjumissa. Suomi tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa ja on valmis osoittamaan resursseja sotarikosten tutkintaan.

– Ukraina on osoittanut, että yhtenäisyys tekee meistä vahvempia. Maailma seisoo yhtenäisenä Ukrainan tukena niin pitkään kuin tarvitaan.

RINNE edusti eduskuntaa ja Suomea First Parliamentary Summit of the International Crimea Platform -huippukokouksessa. Krimin foorumi perustettiin viime vuoden syksyllä Ukrainan aloitteesta.

Foorumin tavoitteena on pitää Krimin tilannetta esillä ja edistää toimia, joilla niemimaa palautettaisiin Venäjältä Ukrainalle. Foorumi on pitänyt kaksi huippukokousta, joihin Suomesta on osallistunut presidentti Sauli Niinistö.

Ensimmäiseen parlamentaariseen Krimin foorumiin Zagrebissa 24.-25. lokakuuta osallistuu puhemiehiä tai varapuhemiehiä 34 maasta.

Rinne tapasi Zagrebissa myös Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin, Turkin puhemiehen Mustafa Şentopin sekä Ukrainan ja Ranskan parlamenttien varapuhemiehet Olena Kondriatukin ja Valérie Rabaultin.