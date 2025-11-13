Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.11.2025 14:32 ・ Päivitetty: 13.11.2025 14:32

Antti Rinteelle yllätyspesti

Nora Vilva

Entinen pääministeri Antti Rinne (sd.) on nimitetty pääsihteeriksi parlamentaariseen työryhmään, jonka tehtävä on arvioida saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia.

Rinteen nimitti pääministeri Petteri Orpo (kok.), jonka mukaan Rinne tuo tehtävään laajan kokemuksensa valtionhallinnosta ja päätöksenteosta.

Työryhmän tehtävänä on linjata, miten totuus- ja sovintokomission 4. joulukuuta esiteltävät suositukset otetaan huomioon päätöksenteossa ja miten niiden toimeenpanoa voidaan edistää.

-  Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ on merkittävä askel kohti ymmärrystä ja luottamusta. Nyt asetettu parlamentaarinen työryhmä varmistaa, että komission työn suositukset saavat arvoisensa käsittelyn ja että tulevaisuutta rakennetaan yhteistyössä saamelaisten kanssa, Orpo sanoi tiedotteessa.

