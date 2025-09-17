Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.9.2025 05:24 ・ Päivitetty: 17.9.2025 05:49

Antti Ronkainen on aloittanut Kalevi Sorsa -säätiössä

Kaisa Syrjänen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Ronkainen on aloittanut Kalevi Sorsa -säätiön uutena oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntijana.

Demokraatti

Demokraatti

Ronkainen on perehtynyt työssään finanssi- ja rahapolitiikkaan sekä EU:n taloudelliseen integraatioon. Hän viimeistelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaa keskuspankkien rahapolitiikan muutoksista finanssikriisin jälkeen.

Ronkainen vastaa säätiön oikeudenmukaista ekologista siirtymää koskevasta tutkimuksesta ja osallistuu siihen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Siirryn ympäristökysymysten pariin innoissani. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme tärkeimpiä kysymyksiä. Siitä huolimatta välttämättömistä ympäristötoimista lipsutaan, hän sanoo tiedotteessa.

Ronkaisen mukaan esimerkiksi kasvavat puolustusmenot uhkaavat syrjäyttää välttämättömät ympäristöinvestoinnit ja kärjistää yhteiskunnallista eriarvoisuutta entisestään.

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja. Ronkaisen määräaikainen tehtävä on kahden vuoden pituinen.

