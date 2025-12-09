Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.12.2025 09:46 ・ Päivitetty: 9.12.2025 09:57

Apteekkariliitolta poikkeuksellinen vaatimus – ”Tämä ei nyt täyty”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Apteekkariliitto vaatii apteekkitalouden uudistusta koskevaa hallituksen lakiesitystä vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi.

Demokraatti

Demokraatti

Vaatimus on poikkeuksellinen, koska hallituksen apteekkiesityksestä on jo valmis sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, johon myös perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa.

Liitto pitää hallituksen esitystä valiokuntakäsittelystä huolimatta edelleen perustuslain vastaisena.

– Useita apteekkeja uhkaa sulkeminen, jos hallituksen apteekkitalousuudistus toteutuu. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemät korjaukset apteekkitalousuudistusta ja ensi vuoden lääkesäästöjä toteuttavaan lakiesitykseen eivät poista esityksen perustuslaillisia ongelmia. Korjattu hallituksen esitys on vietävä uudelleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi ennen eduskunnan täysistuntokäsittelyä, Apteekkariliitto toteaa tiedotteessaan.

Lakiesitykseen valiokunnassa tehdyt muutokset eivät liiton mukaan estä apteekkeja ajautumasta kannattamattomiksi tai jopa tappiollisiksi.

– Perustuslakivaliokunta (lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle) edellytti nimenomaisesti, että hallituksen lakiesitystä on muutettava niin, että kannattavan liiketoiminnan mahdollisuus säilyy. Tämä ei nyt täyty, Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Holma sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä ilmenee, ettei valiokunnalla ole varmuutta siitä, riittävätkö korjaukset turvaamaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa vaaditun omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden toteutumisen.

LISÄKSI valiokunnan mietinnöstä ilmenee, että kuulluista valtiosääntöoikeuden asiantuntijoista professori Veli-Pekka Viljanen katsoo esityksen edelleen ongelmalliseksi ja esittää muutetun esityksen viemistä uudelleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

– Kun asiantuntijat ovat erimielisiä ja vaikutusarvioista kiistellään, lakiesityksen perustuslainmukaisuus on aidosti epäselvä, Holma muistuttaa.

Apteekkariliitto korostaa, että kyse on apteekkialalle erittäin merkittävästä talousuudistuksesta. Lainsäädännön on turvattava apteekkien tosiasiallinen kannattavuus ja maanlaajuinen apteekkiverkosto, muutoin seurauksena ovat palvelujen heikkeneminen, pidemmät asiointimatkat ja muuhun terveydenhuoltoon kohdistuva lisäkuormitus.

– Mietintö on lähetettävä takaisin perustuslakivaliokuntaan ennen kuin asia tuodaan täysistuntoon, Holma vaatii Apteekkariliiton tiedotteessa.

Käytännössä uusi kierros perustuslakivaliokunnassa tarkoittaisi apteekkiesityksen irrottamista ensi vuoden budjetista.

Täydennetty klo 11.54: hallituksen esitys apteekkitalouden uudistamisesta on budjettilaki, joka on parhaillaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä.

