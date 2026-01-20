Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.1.2026 08:15 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:23

Apulaisoikeusasiamies: hoivakotien arjessa vakavia puutteita

Vanhustenhoidon todellisuus on karumpaa kuin mitä juhlapuheissa on lupailtu.

Vanhusten hoivakodeissa viime vuonna tehdyissä tarkastuksissa havaittiin useita tilanteita, joissa asukkaiden hyvä hoito ei toteutunut tai vaarantui selvästi. Laitosten omavalvontakaan ei toimi niin kuin pitäisi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tiedotteessa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan useissa paikoissa henkilöstömitoitusta oli laskettu lainvastaisesti ilman erillistä arviointia. Tämän vuoksi hoitajien työaika ei vuonna 2025 riittänyt heille kuuluviin tehtäviin.

PERUSHOITOONKIN liittyviä tehtäviä jäi monessa hoitopaikassa tekemättä, hoitajilla ei ollut aikaa läsnäoloon, mielekkään tekemisen tai ulkoilun järjestämiseen ja saattohoidon aikana henkilöstöä ei ole lisätty, tiedotteessa listataan.

Laiminlyöntejä löytyi myös vanhuksille tehtyjen fyysisten rajoitustoimien käytöstä ja niiden kirjaamisesta. Apulaisoikeusasiamies harmittelee, että näitä ei vieläkään ole saatu määriteltyä lailla.

Henkilöstömitoituksen alentaminen niin, että henkilökunta joutuu sen takia esimerkiksi rajoittamaan asukkaiden liikkumista, on apulaisoikeusasiamiehen mukaan myös lainvastaista.

