Kotimaa

20.10.2025 10:10 ・ Päivitetty: 20.10.2025 10:28

Apulaisoikeusasiamies: Lasten pitää saada käydä koulua vankilassakin

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Mikko Sarjan mielestä vankilassa olo ei saa viedä lapselta mahdollisuutta koulunkäyntiin.

Sarja kertoo tiedotteessa selvittäneensä oma-aloitteisesti, miten viranomaiset ovat nykytilanteessa varmistaneet tutkintavankeudessa olevien tai vankeusrangaistusta kärsivien alaikäisten opetusjärjestelyt.

Vankeus ei rajoita lasten yhdenvertaista oikeutta maksuttomaan perusopetukseen eikä se myöskään ole syy laistaa oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Saamiensa selvitysten sekä Helsingin ja Vantaan vankiloihin toimittamansa tarkastusten perusteella apulaisoikeusasiamies on kirjannut viranomaisille havaintonsa aiheesta. Sarja myös kiittelee viranomaisten jo tekemiä parannustoimenpiteitä.

OPETUS– ja kulttuuriministeriöllä ja oikeusministeriöllä on tänä vuonna asetettu työryhmä kehittämässä vankilaopetusta. Nuoria rikoksentekijöitä varten vankiloihin pitää järjestää mahdollisuudet käydä koulua asianmukaisesti valvottuna.

Apulaisoikeusasiamies kertoo pitäneensä työryhmän ajan tasalla omista havainnoistaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu etenkin lasten ja nuorten oikeuksien valvominen.

 

