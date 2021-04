Arkadia-seura haluaa Tanskan kompensaatiomallin mukaisen tuen taiteilijoille

Kansanedustajien ja taiteilijoiden Arkadia-seura toteaa kannanotossaan, että taiteilijoiden ja muiden

kulttuurialan toimijoiden tilanne on koronakriisin pitkittyessä yhä vaikeampi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kulttuurialan toimeentulo on jo ennen koronaa ollut paikoin hyvin haastava. Korona-kriisi on

iskenyt erityisen kovasti luovien alojen tekijöihin, kun muun muassa tapahtumat, näyttelyt ja

konsertit ovat tauolla ja taidelaitokset ovat kiinni tai auki vain osittain. Suuri osa alan toimijoista

on menettänyt sekä toimeentulonsa että mahdollisuutensa työhön.

Arkadia-seura esittää, että Suomessa otetaan Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien korona-

apurahojen lisäksi käyttöön Tanskan kompensaatiomallin mukainen tuki taiteilijoille.

– Tanskan mallissa ammattimaisuus taiteilijana todistetaan verotettavilla tuloilla. Korvaus

perustuu menetettyihin tuloihin, jotka todennetaan tietyltä ajanjaksolta muun muassa

työsopimuksin tai vertailuajankohdan tuloina. Mallissa tulonmenetysten on oltava vähintään 30

prosenttia vertailuajankohdasta ja tukea saa maksimissaan 75 prosenttia menetetystä tulosta.

Tämä tuki on ennakonpidätyksen alaista ja siinä karsitaan päällekkäisyydet eli muita valtion tukia

ei voi samaan aikaan saada.

Arkadia-seura painottaa, että hallituksen on huomioitava kulttuurialan vaikea tilanne kevään

puoliväliriihessä.

– Valmisteilla oleva tapahtumatakuu on toteutettava pikaisesti ja siten, että se kattaa myös

kulttuurialan tapahtumien tuottajat sekä niistä toimeentulonsa saavat esiintyjät.

Arkadia-seura myös muistuttaa, että kun Veikkauksen rahapelituotot vähentyvät ja järjestöjen

avustukset mahdollisesti siirtyvät valtion budjettiin, tällöin tulee huolehtia myös taide- ja

kulttuurialan järjestöjen rahoituksesta.

Arkadia-seura perustettiin puhemies Kalevi Sorsan aloitteesta vuonna 1990 luomaan edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle.