10.2.2026 09:56 ・ Päivitetty: 10.2.2026 11:41
Ars Fennica -palkinto Ruotsiin
Vuoden 2025 Ars Fennica -palkinto on myönnetty ruotsalaiselle kuvataitelijalle Roland Perssonille. Palkinnon arvo on 50 000 euroa.
Yleisöäänestyksen voitti suomalainen kuvataiteilija Hanna Vihriälä. Yleisöääniä annettiin kaikkiaan yli 25 000.
Ars Fennica on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä nykytaidepalkinnoista, ja se jaetaan joka toinen vuosi.
Palkinnonsaajan valitsi kansainvälisesti arvostettu kuraattori ja museonjohtaja Mami Kataoka, joka toimii Tokiossa sijaitsevan Mori Art Museumin johtajana.
Ehdokkaina vuoden 2025 palkinnon saajaksi olivat Vihriälän ja Perssonin lisäksi Ragna Bley ja Jani Ruscica.
Kaikkien ehdokkaiden teoksia esittelevä näyttely on esillä HAM Helsingin taidemuseossa 29. maaliskuuta asti.
Voittajat julkistettiin HAM Helsingin taidemuseossa tiistaina järjestetyssä tilaisuudessa.
