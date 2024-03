Arto Satonen: “Ei vielä ole tapahtunut minkäänlaista liikettä”

Työministeri Arto Satonen sanoo, että hallitus vie edelleen ajamiaan työmarkkinauudistuksia eteenpäin määrätietoisesti. Demokraatti Demokraatti

Paikallisesta sopimisesta hän sanoo tiistaina, että esitys on lausuntokierroksella, jossa yksityiskohtia hiotaan. Sen sijaan työrauhakysymyksistä ei Satosen mukaan enää neuvotella.

Satonen on tapaamassa huomenna muun muassa SAK:n ja Suomen Yrittäjien edustajia. Satonen toistaa edelleen, että lakkoilemalla hallitukseen ei voi vaikuttaa.

SAK:n hallitus kokoontui aamulla ja puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehti jo toivoa mediatietojen perusteella, että hallituksella olisi halua vastaantuloon ainakin paikallisessa sopimisessa.

SATONEN kommentoikin iltapäivälle medialle kysymystä, onko hallitus tekemässä jotain vastaantuloa työmarkkinakiistassa. Hän sanoo odottavansa huomiselta tapaamiselta tietoa siitä, millaisia näkemyksiä paikallisen sopimisen yksityiskohdista järjestöillä on.

Hallitus aikoo kuitenkin pitää suuresta linjastaan työmarkkina-asioissa.

– Korostan sitä, että kyse on yksityiskohdista. Hallitusohjelman isot tavoitteet, jotka liittyvät paikalliseen sopimiseen, tullaan viemään eteenpäin ihan siinä muodossa kuin on tavoiteltukin eli tarkoitan sitä, että paikallinen sopiminen tullaan ulottamaan järjestäytymättömään kenttään ja sitä että paikallisen sopimisen mahdollisuuksia laajennetaan silloin kun ollaan yleissitovan kentän ulkopuolella, mutta toki niin, että neuvottelukumppani, sopimuskumppani silloin on ammattiliitto tai ammattiliiton osasto.

Satosen mukaan “hallitusohjelman mukaisesti edetään täysin”, mutta hallitusohjelman muotoilut toki täsmentyvät laissa.

Paikallisessa sopimisessa ei siis ole tapahtunut merkitsevää liikettä.

– Ei vielä ole tapahtunut minkäänlaista liikettä, Satonen kommentoi.

Työministeri korosti jälleen myös sen, ettei millään järjestöllä ei ole veto-oikeutta uudistusten pysäyttämiseen. Hän sanoo, että esimerkiksi paikallisen sopimisen osalta hallituksen esitys on jo itsessään kompromissi.

– Siellähän oli alun perin yhtenä sopijaosapuolena luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja koko henkilöstön lisäksi muu edustaja, joka jätettiin pois jo siitä versiosta, joka lähetettiin lausuntokierrokselle. Eli osapuolia oli kuultu jo ennenkin. Tämäntyyppisiä yksityiskohtia tässä käydään läpi.

Satosen mukaan huomisessa tapaamisessa ajatus on jotensakin se, että hän kuulee järjestöjen näkemyksiä, mutta hallituksella tai hänellä ei ole uutta esitystä pöytään.

SAK:N Elorannan mukaan SAK on valmis neuvottelemaan työmarkkinamallista, mutta se edellyttää myös työrauhakysymysten ja paikallisen sopimisen huomioimista.

Eloranta muistutti, että SAK on esittänyt omia vastaantulojaan työmarkkinalukon aukaisemiseksi.

– Kompromissiesitys on olemassa ja se on hallituksen tiedossa. Siitä varmaan voidaan ammentaa ratkaisujenkin eväitä, jos tahtoa hallituksen puolella on.

Eloranta totesi myös, että jos pöydällä vastaantulossa SAK:lle olisi vain yksi asia, muutosten siinä tulisi olla huomattavia.

Eloranta sanoi vielä erikseen Demokraatille mediatilaisuuden yhteydessä, että tässä vaiheessa SAK ajattelee edelleen, että myös työrauhakysymykset ovat pöydällä eli niistäkin tulisi löytää kompromissia.

– Sitten jos jotain muuta tulee pöydälle kavennetulla agendalla, sitten sitä arvioidaan porukalla. Puheenjohtaja ei yksi sellaisia asioita päätä.