Arto Satosen perjantaiyllätys – näin kommentoi esiin nostettu nimi: “Ei tämä pitkään ole ollut tiedossa”

Työministeri Arto Satonen (kok.) kertoi perjantaina iltapäivällä, ettei edellytyksiä työmarkkinamallia koskeville neuvotteluille ole, koska palkansaajapuolella on tälle ehtoja. Se haluaisi neuvotella muistakin asioista kuin vain vientivetoisesta palkkamallista. Rane Aunimo Demokraatti

Samalla Satonen sanoi tiedustelleensa OAJ:n puheenjohtajaa Katarina Murtoa ja Tehyn puheenjohtajaa Millariikka Rytköstä selvittämään vielä palkansaajaliikkeen näkemyksiä ja mahdollisuuksia, jotta kaikki palkansaajapuolen järjestöt saataisiin mukaan neuvotteluihin.

Demokraatti tavoitti OAJ:n Murron pian Satosen tiedotustilaisuuden jälkeen.

Tuliko Satosen pyyntö yllätyksenä?

– Aika lyhyellä aikaviipeellä tämä pyyntö tuli ja yllätyksenä. Totta kai suhtaudun tehtävään vastuullisesti ja otin pyynnön vastaan, koska asia on erittäin tärkeä ja toivon mukaan pystyn omalta osaltani ja yhdessä Millariikka Rytkösen kanssa viemään asiaa eteenpäin niin, että löytyisi edellytyksiä, millä työmarkkinamallista voitaisiin yhdessä päästä neuvottelupöytään.

Koska pyyntö tuli?

– En lähde avaamaan tätä aikataulua, mutta sanotaan, että aika lyhyellä aikavälillä. Ei tämä pitkään ole ollut tiedossa. Lisää aiheesta Arto Satosen yllätyskutsun saanut Millariikka Rytkönen: “Ei Tehy tumput suorana siinäkään tapauksessa seiso”

Mitä selvitettävää tässä asiassa vielä on, kun kaikki ovat kantansa jo moneen kertaan kertoneet?

– Askel kerrallaan vaiheittain lähdetään käymään prosessia läpi, että mitä edellytyksiä eri tahoilla olisi päästä neuvottelupöytään, mutta en lähde vielä arvioimaan yksityiskohtia. Työministerin kanssa täytyy käydä tarkemmin läpi työn sisältöä ja Rytkösenkin kanssa prosessia. Tässä vaiheessa on hankala arvioida etenemistietä.

Murto sanoo, että aikataulujakaan ei ole vielä mahdollista kommentoida.

Uskotko, että uudella kierroksella on menestymisen mahdollisuuksia, onko se realismia?

– Totta kai se on tavoitteena. Suhtaudun tähän erittäin vastuullisesti ja ratkaisuhakuisesti ja tavoite totta kai on se, että pääsemme neuvottelupöytään työmarkkinamallista. Mutta en tietenkään vielä pysty arvioimaan lopputulosta.

Murto sanoo, että palkkaneuvottelut ovat ammattiliittojen edunvalvonnan ydintä ja siksi on tärkeää, että ne myös pysyvät työmarkkinajärjestöjen käsissä.

Jos neuvottelupöytään ei päästä, edessä voi olla hallituksen ajama lakitie. Voiko tämä oikeasti mennä lakiin saakka?

– Katsotaan nyt askel kerrallaan. En lähde ennakoimaan, se on sitten eduskunnan päätettävissä, tuleeko lainsäädäntöä vai ei. Joka tapauksessa OAJ vastustaa lakitietä. Tavoitteena on, että neuvottelupöytään päästään.

Demokraatti tavoitti myöhemmin iltapäivällä puhelimitse myös Tehyn Rytkösen kommentoimaan.

– Pihvi tässä hommassa on se, että me keskustellaan siitä, miten tätä työmarkkinamalli-asiaa voi ylipäänsä ratkoa. Sehän on sitten oma kysymyksensä, että pääsemmekö me koskaan neuvottelupöytään, että muodostuuko tästä neuvottelupöytä lopputulemana vai runnooko hallitus tämän lakina läpi, hän muun muassa sanoi.