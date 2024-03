Arto Satosen yllätyskutsun saanut Millariikka Rytkönen: “Ei Tehy tumput suorana siinäkään tapauksessa seiso”

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen lukeutuu niihin, jotka yllättyivät työministeri Arto Satosen (kok.) kutsusta. Rane Aunimo Demokraatti

Työministeri kertoi perjantaina iltapäivällä, ettei edellytyksiä työmarkkinamallia koskeville neuvotteluille ole, koska palkansaajapuolella on tälle ehtoja. Se haluaisi neuvotella muistakin asioista kuin vain vientivetoisesta palkkamallista.

Samalla Satonen sanoi tiedustelleensa OAJ:n puheenjohtajaa Katarina Murtoa ja Tehyn puheenjohtajaa Rytköstä selvittämään vielä palkansaajaliikkeen näkemyksiä ja mahdollisuuksia, jotta kaikki palkansaajapuolen järjestöt saataisiin mukaan neuvotteluihin.

OAJ kuuluu Akavaan ja Tehy STTK:hon.

Demokraatti tavoitti OAJ:n Murron pian Satosen tiedotustilaisuuden jälkeen ja Rytkösen myöhemmin iltapäivällä.

– Minun kristallipallossani ei näkynyt tällaista, että Satonen tällaiseen kutsuu. Kutsu tuli yllätyksenä, Rytkönen kommentoi.

Tehyn puheenjohtajakin sanoo, että kutsu tuli lyhyellä aikataululla sen enempää täsmentämättä tarkkaa ajankohtaa. Lisää aiheesta Arto Satosen perjantaiyllätys – näin kommentoi esiin nostettu nimi: “Ei tämä pitkään ole ollut tiedossa”

– Pihvi tässä hommassa on se, että me keskustellaan siitä, miten tätä työmarkkinamalli-asiaa voi ylipäänsä ratkoa. Sehän on sitten oma kysymyksensä, että pääsemmekö me koskaan neuvottelupöytään, että muodostuuko tästä neuvottelupöytä lopputulemana vai runnooko hallitus tämän lakina läpi.

TEHYN kanta on Rytkösen mukaan se, että asian pitäisi ratketa nimenomaan neuvottelutietä pitkin. Rytkönen näkee, että vaikka tilanne näyttää ja on vaikea, asiaan pitää ainakin yrittää löytää ratkaisuja.

– Joko se on neuvottelutie tai lakitie.

Tehy näkee asian kuitenkin niin, että lakitie olisi käytännössä tukossa.

– Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. Jos tällainen jostain kumman syystä menisi läpi ja säätäisimme lain, joka on vastoin kv-sopimuksia, niin Tehy vie tämän kansainvälisen oikeuden käsiteltäväksi. Ei Tehy tumput suorana siinäkään tapauksessa seiso, koska tämä on yksiselitteisesti kansainvälisten sopimusten vastaista.

Toimeksiannosta, sen aikatauluista tai prosessin muodoista Tehyn puheenjohtaja ei vielä perjantaina osannut sanoa yksityiskohtaisemmin.

– Uskoisin, ettei kukaan odota, että pääsiäiseksi saataisiin valmista.

Perjantai ei ollut Rytkösen mielestä aivan “normipäivä”, sen verran Satonen pääsi yllättämään.

– Sanotaan näin, että ei muuta kuin kääritään hihat ja homman kimppuun. Tässä on tottunut yhteen sun toiseen, ehkä tämä menee siihen kategoriaan, ei muuta kuin hommiin vain, Rytkönen summaa.

TEHY jätti tammikuussa oman lausuntonsa vientivetoisesta työmarkkinamallista ja sovittelujärjestelmän kehittämisestä tehdyistä hallitusohjelmakirjauksista.

Tuolloin Rytkönen sanoi, että hallituksen suunnitelma jättäisi hoitajat ikuiseen palkkakuoppaan ja aiheuttaisi vakavia ongelmia yhteiskunnan kannalta keskeisellä sote-alalla.

– Ymmärrämme talousnäkökulman ja jossain määrin myös tarpeen uudelle mallille, mutta perusoikeuksiin ei voi kajota eikä lailla voida määrätä palkankorotusten tasoa. Uudesta työmarkkinamallista voi neuvotella, mutta aidosti ja omassa aikataulussa eikä lainsäädännöllä uhkaamalla, Rytkönen sanoi tuolloin tiedotteessa.